Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, contrazis de Cristi Săpunaru: „Să mă ierte Dumnezeu!”

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, contrazis de Cristi Săpunaru: „Să mă ierte Dumnezeu!” Superliga
SPORT.RO
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Rapid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a treia a Superligii.

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Din articol

La finalul partidei, Daniel Pancu s-a arătat nemulțumit de faptul că jucătorii și oficialii clubului par să nu înțeleagă dimensiunea și relevanța clubului Rapid în fotbalul românesc.

„Vorbesc de mentalitatea clubului. De când am venit, clubul nu are mentalitate. Jucătorii intră și ce fac?! Eu am făcut diferența la 0-0, la 1-0 pentru adversar. Nu ține de jucători, ține de mentalul clubului. Va dura foarte mult, foarte mult”, a spus Daniel Pancu după meciul din Giulești.

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Pancu
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Săpunaru îl contrazice pe Pancu

Legenda din Giulești, Cristi Săpunaru, a analizat cuvintele antrenorului de la Rapid și l-a contrazis pe acesta, amintind că clubul a reușit să revină de fiecare dată când a întâmpinat probleme.

„Daniel Pancu știe mai bine la ce s-a referit, chiar nu înțeleg. Nu e vorba despre mentalitatea clubului.

Să mă ierte Dumnezeu! Nu e clubul pe teren. Dacă e s-o iei normal, clubul ăsta a trecut printr-un faliment. A ajuns în Liga 4, dar a urcat de fiecare dată. Probabil că se referă la faptul că, la ora asta, nu sunt niște oameni care să știe ce înseamnă Rapidul. Chiar nu înțeleg. Nu știu la ce s-a referit și nu vreau să…”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit Digisport.

În urma victoriei de duminică, jucătorii lui Pancu au trecut pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 7 puncte. CFR este a 10-a, cu trei puncte şi două înfrângeri.

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