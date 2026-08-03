Stefan Drazic, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! Ce a spus despre situația de la CFR Cluj

Atacantul Stefan Drazic (33 de ani) nu și-a ascus dezamăgirea la finalul meciului. Întrebat despre situația de la Cluj, sârbul a susținut că nu știut de problemele din club înainte să ajungă la echipe.
„E dureros să pierzi așa. Rapid a arătat caracter, a fost energică. Știam la ce să ne așteptăm de la Rapid, că este o echipă agresivă, cu energie multă.
Am intrat moi și acest lucru e inacceptabil, cum am intrat în prima repriză, fără energie. Dacă ești pregătit și ai energie, nu există niciun motiv să eșuezi.
„Nu știam toate problemele”
(n.r. despre faza din minutul 7, când CFR a cerut roșu la Marian Aioani) Portarul a încercat să preia mingea, am încercat să pun presiune. Cred că a fost o decizie corectă a arbitrului pentru că nu am atins mingea.
Mă simt bine la CFR. încerc să dau tot ceea ce am mai bun. Nu știam toate problemele de la CFR înainte să ajung aici. Nu știam tot ce se întâmplă în interiorul clubului. Sunt jucător nou”, a spus Stefan Drazic, după meci.
În urma acestei victorii, elevii lui Pancu au trecut pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte. CFR este a 10-a, cu trei puncte şi două înfrângeri.