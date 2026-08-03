Stefan Drazic, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! Ce a spus despre situația de la CFR Cluj

Atacantul Stefan Drazic (33 de ani) nu și-a ascus dezamăgirea la finalul meciului. Întrebat despre situația de la Cluj, sârbul a susținut că nu știut de problemele din club înainte să ajungă la echipe.

„E dureros să pierzi așa. Rapid a arătat caracter, a fost energică. Știam la ce să ne așteptăm de la Rapid, că este o echipă agresivă, cu energie multă.

Am intrat moi și acest lucru e inacceptabil, cum am intrat în prima repriză, fără energie. Dacă ești pregătit și ai energie, nu există niciun motiv să eșuezi.