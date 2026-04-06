Revenit la Baniyas, antrenorul Daniel Isăilă a trecut printr-o perioadă foarte bună în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Însă după cele trei victorii consecutive în UAE Pro League au urmat un egal și, duminică seara, o înfrângere în fața lui Khor Fakkan, o altă echipă aflată în zona cu probleme a retrogradării.

Trupa lui Isăilă a fost condusă cu 2-0, goluri Tarik Tissoudali (56) și Aylton Boa Morte (60), a redus din diferență prin Alhassan Koroma (65), însă nu a mai avut puterea de a scoate un punct.

După 21 de etape, Baniyas se află pe locul 11 din 14 echipe, la trei puncte deasupra retrogradării.