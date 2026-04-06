Daniel Isăilă, emoții mari cu retrogradarea! Echipa românului a pierdut un meci important în Emirate
Fostul secund al naționalei o pregătește din nou pe Baniyas.

Revenit la Baniyas, antrenorul Daniel Isăilă a trecut printr-o perioadă foarte bună în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Însă după cele trei victorii consecutive în UAE Pro League au urmat un egal și, duminică seara, o înfrângere în fața lui Khor Fakkan, o altă echipă aflată în zona cu probleme a retrogradării.

Trupa lui Isăilă a fost condusă cu 2-0, goluri Tarik Tissoudali (56) și Aylton Boa Morte (60), a redus din diferență prin Alhassan Koroma (65), însă nu a mai avut puterea de a scoate un punct.

După 21 de etape, Baniyas se află pe locul 11 din 14 echipe, la trei puncte deasupra retrogradării.

Adrian Șut și Daniel Isăilă, adversari în Emirate, au vorbit după meciul direct

În februarie, liderul invincibil Al‑Ain s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Baniyas.

Adrian Șut, fostul mijlocaș de la FCSB, a marcat atunci primul său gol pentru noua echipă.

La finalul partidei, Șut și Isăilă au avut o scurtă discuție chiar pe teren. Antrenorul român a dezvăluit că fotbalistul încă traversează perioada de acomodare.

„Cu Adrian Șut am vorbit prea puțin. A venit la mine după meci, ne-am salutat, i-am urat baftă. L-am întrebat doar dacă s-a acomodat și mi-a spus că mai greu, dar încet-încet. Nu e ușor când ești printre străini, singur. E un campionat puternic”, a spus Isăilă.

