Situatie DRAMATICA la Astra: "Nu stiau unde sa mearga ca sa nu-si infecteze familiile! Cum sa mai joace cu Dinamo vineri?!" Ce spune Iordanescu despre revenirea la Astra

Inainte de meciul cu Dinamo din Liga 1, Astra are 15 fotbalisti depistati pozitiv cu noul coronavirus.

Edi Iordanescu a vorbit despre ceea ce se intampla la Giurgiu, in cadrul clubului la care se afla o parte a staff-ului sau. Tehnicianul este dezamagit de faptul ca partida dintre Dinamo si Astra nu a fost amanata pana in acest moment.

"La Astra este acum o situatie extrem de neplacuta si de greu de gestionat. Nu pot sa fiu avocatul Astrei cat timp nu sunt acolo. Ce pot sa spun este ca toata lumea vrea sa se joace meciul, dar nu cred ca face bine fotbalului sa se joace doar de dragul fotbalului. Sunt atatia absenti incat va fi o simpla prezenta a unor copii pe teren.

Este extrem de greu sa controlezi ce se intampla. O singura greseala, din partea unui singur individ, poate infecta pe toata lumea. E foarte greu de gestionat. Am vorbit miercuri dimineata la echipa si nimic nu prevestea evenimentul asta. Azi trebuia sa se faca un antrenament, sa se intre in cantonament, nu s-a mai facut nimic.

Stiu ca multi dintre jucatorii care au fost depistati pozitiv ieri nu stiau unde sa mearga sa doarma ca sa nu isi infecteze familiile dupa aflarea rezultatului. Mai poti sa vorbesti despre o echipa competitiva in aceste conditii? E clar ca, daca Astra se va prezenta la meci, o va face cu niste copii si nu cred ca va fi constructiv pentru fotbalul nostru, din pacate", a declarat Edi Iordanescu, potrivit Digi Sport.

Antrenorul a explicat si in ce stadiu sunt negocierile dintre el si clubul giurgiuvean la care este dorit.

"Acum este doar antrenorul meu secund la Astra. Pentru moment, din punctul meu de vedere, situatia mea nu este clara. Probabil ca in 7-10 zile voi spune care este punctul meu de vedere. Am vrut sa plec la o echipa din afara, am avut o oferta din zona Golfului, dar am refuzat-o pentru ca vreau sa fiu mai aproape de familie. Deocamdata trebuie sa se rezolve niste lucruri interne, sa se intample niste lucruri, sa se schimbe putin mediul, sa se adune niste energii.

Nu fug de responsabilitate, latura sportiva a fost mereu o provocare pentru mine, cu cat mai grea cu atat mai mare provocarea, iar presiunea imi face bine, ma duce la progres si ma face sa-mi pun toata priceperea in ecuatie. Daca nu se rezolva ceea ce trebuie, voi astepta pana in iarna si atunci prioritate vor avea tot ofertele din strainatate", a punctat Iordanescu.