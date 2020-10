Contra a vorbit pentru prima oara de RETROGRADAREA lui Dinamo! Ce spune despre HAOSUL din club si cum a ajuns la echipa

Cosmin Contra a vorbit despre relatia sa cu investitorii spanioli de la Dinamo.

Antrenorul a declarat ca nu este "omul lor" si ca nu isi doreste sa fie garantia proiectului pe care il iau ibericii in Stefan cel Mare. De asemenea, Contra a povestit si detalii despre relatia sa cu fostul patron Ionut Negoita.

"Cu Negoita am avut o relatie corecta antrenor-patron, una sanatoasa, de aceea au fost si rezultate. De obicei, nu sunt genul sa ma imprietenesc cu patronii. Cred ca trebuie sa existe o relatie sanatoasa, patronul sa-si faca datoria pe partea administrativa, antrenorul pe partea sportiva. N-am vorbit cu el de cand am revenit in tara.

Cred ca acum lumea ma percepe ca o garantie a spaniolilor... Eu sunt angajat ca antrenor. Eu am fost sunat de Melero si mi s-a oferit postul de antrenor. Nu pe cel de manager general. Nu mi s-a oferit postul de a face eu toate cartile la Dinamo! Eu raspund de rezultate. Daca vor fi negative, atunci voi fi dat afara. Eu am venit pentru ca mi s-a oferit un proiect maret. Nu sunt nici cel care angajeaza sau da afara oameni.

Eu sunt optimist, intotdeauna, am incredere ca se va produce o schimbare si cu Astra. Niciunde nu este rabdare in fotbal, dar niciun proiect nu se pune in miscare cat ai clipi. In 2-3 saptamani nu se pot crea automatisme, cine spune ca poate, este un mincinos. Eu cred ca echipa va arata foarte bine in 6 luni", a spus Cosmin Contra la "Prietenii lui Ovidiu", de pe GSP.ro.

"Pana atunci retrogradezi", i-a transmis moderatorul.

"Stiu ca n-am timpul necesar pana atunci. E clar ca iti castigi timp daca ai rezultate pozitive. Psihic, ar fi importante rezultatele bune. E prima data in cariera mea cand pierd 4 meciuri la rand. Le-am zis si lor asta, ca trebuie sa obtinem puncte, altfel e... Apocalipsa! Si baietii au o revansa de luat dupa jocul slab de la Sepsi", a comentat Contra.