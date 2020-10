BREAKING NEWS | Aviz NEGATIV de la DSP Giurgiu pentru disputarea partidei dintre Dinamo si Astra! Ce raspuns a primit clubul

DSP Giurgiu a transmis un raspuns solicitarii celor de la Astra Giurgiu care au 15 jucatori infectati cu Covid-19 inaintea meciului cu Dinamo.

Acestia nu permit disputarea partidei din a 9-a etapa a Ligii 1, avizul lor fiind unul negativ.

"Avand in vedere ca in cadrul lotului aveti 15 jucatori depistati pozitiv la testarea RT-PCR din data de 28.10.2020, restul jucatorilor fiind contacti directi cu cazul pozitiv, va comunicam prin prezenta ca in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare in vigoare (OMS 1219/1634/2020) partida de fotbal nu se poate desfasura", au notat cei de la DSP.

Ulterior, ei a transmis si o completare in care au adus in atentie cateva puncte din lege:

"Punctul 5: Contactii persoanelor pozitive, stabiliti in urma anchetei epidemiologice, pot face imediat un nou test RT-PCR, iar in cazul in care noul test este negativ, acestia isi pot relua activitatea sportiva. In cazul in care testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare in vigoare.

Punctul 6: Daca persoanele identificate drept contacti nu pot face imediat testul RT-PCR, acestia vor intra in izolare pana la momentul unei noi testari."

Acest raspuns al DSP Giurgiu vine dupa ce LPF a anuntat ca partida nu este in pericol si ar urma sa se joace, ambele echipe avand numarul necesar de jucatori pentru a se putea prezenta la meci.

Intre timp, potrivit surselor www.sport.ro, giurgiuvenii au depistat 3 cazuri de Covid-19 si la echipa a doua, care ar trebui sa joace vineri in compania celor de la KSE Tg. Secuiesc, in Liga a 3-a.