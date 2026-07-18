La finalul partidei, mijlocașul ofensiv al oaspeților, Alin Roman (32 de ani), s-a declarat extrem de surprins de diferența de scor și a recunoscut că e bine că echipa sa nu a mai primit goluri în ultimele minute.

Alin Roman, după Universitatea Craiova - UTA 4-0: „Ne-au destabilizat destul de ușor”

„Trebuie să analizăm meciul foarte bine. Să vedem câte lucruri greșite am făcut, chiar dacă am făcut și lucruri bune în prima repriză, când am reușit să punem în practică ceea ce am lucrat. A doua repriză nu am mai reușit. Ne-au destabilizat destul de ușor. În primele zece minute bine că s-a terminat doar atât.

Da, probabil s-a văzut asta după minutul 60. Până atunci nu au avut ocazii foarte mari. Chiar am avut noi câteva. Am stat destul de compacți și pe contraatac am reușit să îi prindem de câteva ori. După minutul 60 s-a văzut că au un ritm mai bun de joc decât noi. De asta am zis că trebuie să analizăm și să ne pregătim mai bine pentru meciul cu Oțelul, să ne revenim.

Suntem destul de omogeni, eram încrezător pentru acest meci. Nu mă așteptam să fie o diferență atât de mare, dar cred eu că a fost o greșeală. Chiar dacă sunt foarte buni, nu le iau din merite. Nu mi-a venit să cred și la 1-0 am crezut că putem să scoatem un egal. Chiar dacă au intrat jucătorii lor în formă, Baiaram și restul. Chiar am avut încredere, dar s-a demonstrat contrariul. Au câștigat pe merit, doar că nu mă așteptam să fie diferența atât de mare.

(n.r.: dacă UTA se poate califica în play-off) Au fost tot felul de declarații. Eu sunt mai reticent de fel. Eu încerc să iau pas cu pas, meci de meci, să mă pregătesc mai bine și să îmi ajut colegii. Oricum obiectivele se schimbă de la o lună la alta. Noi încercăm să ne atingem obiectivul din sezonul trecut. Dacă reușim mai mult, cu atât mai bine”, a declarat Alin Roman, la flash-interviuri.

Casta meciului