Antrenorul oaspeților, Adrian Mihalcea, și-a găsit cu greu cuvintele după umilința trăită în Bănie.

Ce a spus Mihalcea după umilința de la Craiova

Scorul a căpătat proporții pe finalul partidei. Oltenii au marcat trei goluri în ultimele cinci minute. Adrian Mihalcea spune că jucătorii săi trebuiau să fie mai concentrați pe final:

"Nu îmi explic acum ultimele cinci minute. Nu m-am gândit vreodată că se poate întâmpla, dar am avut un joc consistent până în minutul 80.

4-0 pare un rezultat dur, dar ca să iau partea pozitivă, timp de 85 minute au respectat sarcinile. E important cum vom lua acest meci și ce vom face mai departe, e doar prima etapă.

Am terminat în genunchi acest meci. Ei au introdus jucători proaspeți, schimbările noastre nu le-au ținut piept. Sunt convins că vom trece peste acest meci, e totuși început de campionat. Nu vreau să le găsesc alibi, dar am întâlnit o echipă bună care te taxează când are ocazii.

Îl consider un rezultat pe care încercăm să îl ștergem în următoarea etapă. La ultimul gol a fost lipsă de comunicare între fundaș și portar", a declarat Adrian Mihalcea, după Universitatea Craiova - UTA Arad.

Start perfect pentru olteni

Universitatea Craiova a câștigat toate cele patru meciuri oficiale disputate în acest start de sezon. Oltenii au trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar din UEFA Champions League, iar Supercupa României au câștigat-o la loviturile de departajare.

În turul 2 preliminar, campioana României se va duela cu bulgarii de la Levksi Sofia.