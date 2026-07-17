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CFR Cluj se confruntă cu probleme majore din punct de vedere financiar. „Feroviarii” riscă să intre în insolvență, să rateze participarea în viitoarea ediție a cupelor europene (2027-2028) și să nu își poată legitima fotbaliștii transferați în vară.

Mario Camora a răbufnit înainte de Oțelul Galați - CFR Cluj

Cu aceste perspective sumbre, miercuri, 15 iulie, a avut loc o ședință la care au luat parte președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.

Întrebat de reporteri despre ce s-a discutat la ședință, Mario Camora a răbufnit. Fundașul stânga a afirmat că la CFR Cluj există un „sifon” care discută cu presa, fiind nemulțumit de faptul că jurnaliștii știau despre ședință.

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r.: jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un sifon aici înăuntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r.: Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.

Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți. Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a declarat Mario Camora, la conferința de presă premergătoare meciului Oțelul Galați - CFR Cluj.

Intervenția lui Nelu Varga

Nelu Varga, finanțatorul formației CFR Cluj, a susținut că echipa sa nu se află în pericol de a fi exclusă din cupele europene, chiar dacă nu și-a achitat datoria de 1,4 milioane de euro către ANAF la timp. Termenul-limită era miercuri, 15 iulie.

Varga a transmis că a luat legătura cu UEFA și a obținut un nou termen, respectiv marți, 21 iulie, și că nu se pune problema ca echipa sa să fie exclusă din cupele europene.

Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte treburi acum. Am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Orice altceva este o prostie”, a declarat Nelu Varga, potrivit gsp.ro.

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CFR Cluj a fost amendată de UEFA cu 200.000 de euro din cauza datoriilor cumulate în sezonul trecut și se află sub supravegherea forului de la Nyon.

„Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidiva și/sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit, de asemenea, o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA pentru care se vor califica: CFR 1907 Cluj (România) și FC Ballkani (Kosovo).

Excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de două sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile vor avea datorii restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28”, se arată într-un comunicat emis de UEFA.

CFR Cluj va evolua, în sezonul 2026/27, în turul doi preliminar din Conference League cu Alashkert (Armenia).