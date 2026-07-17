Ivorianul Valentin Serebe, fostul atacant al lui CFR Cluj, a marcat golul victoriei pentru FC Ballkani cu Connah's Quay Nomads, sinonim cu calificarea în turul 2 preliminar din Conference League.

După 0-0 în tur, kosovarii s-au impus în a doua manșă cu 3-2, a treia reușită fiind semnată de Sarebe.

Ivorianul în vârstă de 23 de ani nu s-a impus la CFR Cluj, acolo unde a fost legitimat din vara lui 2023 până în vara lui 2025 și a jucat doar patru partide în toate competițiile, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.