"Daca nu se strang de mana, macar sa se pupe!" :) Reactia unui patron din play-off la aflarea vestii ca jucatorii nu mai au voie sa isi dea mana

FRF a emis azi un comunicat prin care instiinteaza jucatorii ca nu mai au voie sa se salute direct inaintea partidelor.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, crede ca aceste decizii sunt exagerate si spune ca nu se teme deloc de acest virus.

Iftime a facut haz de necaz si a spus ca daca fotbalistii nu mai au voie sa-si dea mana, macar sa se pupe:

"Nu stiu cum e cu strangerea de mana. In orice caz cu virusul asta sunt atatea lucruri care se petrec... In opnia mea n-au logica. Faptul ca nu sunt spectatori... Daca nici macar nu se strang de mana, macar sa se pupe.

Marius Croitoru este un tip jovial, il cauta lumea sa dea mana cu el. Pierd cei de la Craiova daca nu dau mana cu Marius Croitoru sau cu Dugandzic care este golgheterul din ultimele etape. Eu personal nu sunt atat de speriat, nu sunt deloc afectat.", a spus Valeriu Iftime pentru www.sport.ro.

"CFR Cluj are prima sansa la titlu"

Valeriu Iftime a vorbit si despre lupta la titlu, iar in opinia lui CFR Cluj pleaca cu prima sansa. Patronul Botosaniului a asigurat ca Marius Croitoru nu va pleca de la Botosani, dupa ce s-a speculat ca ar fi pe lista lui Dinamo:

"In opinia mea cei de la CFR Cluj au prima sansa iar FCSB daca ar avea o stare mentala buna sunt mai talentati, sunt mai inventivi.

Marius Croitoru nu a fost si nici nu va fi inca un an de zile pe lista niciunei echipe. Cred in cuvantul lui mai mult decat in orice document scris. Relatia mea cu Marius este atat de solida incat nu am putut sa reactionez. Sunt in asentiment ca Marius nu pleaca de la noi, mi-a promis si am zis ca nu schimb", a mai spus Valeriu Iftime.