EXCLUSIV | "Sincer, eu tin cu FCSB!" Declaratii INCREDIBILE inainte de FC Botosani - FCSB! Ce a spus Valeriu Iftime despre meciul din aceasta seara

FC Botosani - FCSB este primul meci care deschid play-off-ul din acest sezon al Ligii 1. Trupa lui Bogdan Vintila are nevoie neaparat de o victorie pentru a mai spera la castigarea titlului, in schimb ce FC Botosani vrea sa obtina prima victorie in fata ros-albastrilor pe teren propriu. Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, a declarat ca echipa sa este pregatita pentru aceasta partida si neaga ca ar fi o intelegere intre cele doua cluburi, chiar daca sustine ca este un fan al vicecampioanei Romaniei.

"Suntem pregatiti, sunt pregatiti ok. Este un important, suntem plini de ambitie. orice punct castigat in fata FCSB-ului da o nota buna pentru noi. Toata lumea spune ca avem o intelegere cu FCSB, dar trebuie sa demonstram contrariul.Sincer, eu tin cu FCSB, daca ar fi sa tii cu o echipa campioana. Ei au facut lucruri bune pentru fotbalul romanesc. Daca ar castiga ar fi ok, dar noi trebuie sa jucam fotbal, si mai mult decat atat, avem sansa jucam, suntem deasupra lor, punctele acumulate pana acum arata ca suntem mai buni decat ei", a declarat Valeriu Iftime pentru www.sport.ro