TOTI BANII LA JUCATORI! Valeriu Iftime, in EXTAZ dupa performanta ISTORICA reusita de Botosani: "Asa am stabilit cu ei"

Botosani s-a impus in fata lui Poli Iasi cu 2-1 pe teren propriu si a terminat sezonul regulat pe locul 3.

Botosani termina sezonul regulat pe pozitia a 3-a si este prima oara in istoria clubului cand reuseste acest lucru. Sezonul trecut echipa a terminat pe pozitia a 8-a. In conturile clubului moldovean vor intra sume mult mai mari odata cu participarea in play-off si Valeriu Iftime spune ca 80% din diferenta de bani care va veni fata de anul trecut va merge in buzunarele jucatorilor, iar restul la staff.

"De la locul 8 anul trecut, la locul 3 anul acesta este ceva. Financiar e foarte bine si 80% din acest procent va reveni jucatorilor. Asa am stabilit cu ei. Foarte mult la fotbalisti si restul la staf. Echipa a jucat bine, a dus mingea acolo, iar Dugandzic este un fotbalist exceptional. De mult nu am avut asa varf.

A fost o idee buna cu Croitoru, in afara de mine si domnul Popa nu a avut nimeni incredere in el. E o echipa foarte foarte bine construita, motiveaza foarte bine echipa. A avut un discurs motivational care m-a impresionat. Prima oara l-am vazut in meciul de pregatire cu Dinamo Kiev, i-a facut pe aia in prima repriza de nu mai jucau nimic.

In seara asta cu Iasi am intrat cu nasul pe sus si a fost si golul ala extraordinar al lor. Iasi nu a avut nicio ocazie ca sa spui ca ne ameninta.

Granzii sunt favoriti in play-off, dar Marius are un discurs motivational in care spune ca nu respecta pe nimeni si e bine sa fii asa", a spus patronul Botosaniului.

In prima etapa din play-off, Botosani primeste vizita FCSB-ului

Valeriu Iftime spune ca nu se teme de FCSB si are incredere ca Marius Croitoru ii poate motiva corespunzator pe fotbalisti:

"Nu sunt prieten deloc cu Gigi Becali, am facut afaceri cu el. Suntem apropiati cumva pe partea asta religioasa, dar cu domnul Becali m-am vazut o singura data in viata. Am vorbit la telefon in rest. Copiii astia cand aud de FCSB le tremura pantalonii.

Vom munci mult, e adevarat ca sunt o echipa buna, dar si noi jucam bine cu echipele bune. E clar ca trebuie sa fim atenti, dar sa nu ne tremure picioarele", a mai spus Iftime.