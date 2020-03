A ingropat-o pe FCSB, dar ar putea ajunge sub comanda lui Vintila! Ce mesaj i-a transmis Valeriu Iftime lui Gigi Becali: "Are nevoie de toata echipa mea!"

Patronul celor de la Botosani a vorbit despre plecarea lui Dugandzic.

FCSB a remizat ieri la Botosani, scor 2-2. Ambele goluri ale moldovenilor au fost inscrise de Marko Dugandzic, atacant adus la echipa la cererea lui Marius Croitoru, antrenorul celor de la Botosani. Cu aceasta remiza, FCSB si-a diminuat sansele la titlu, iar patronul botosanenilor, Valeriu Iftime a vorbit despre o potentiala plecare la FCSB a atacantului croat.

"Pentru transferul lui Marko Dugandzic la FC Botosani trebuie sa il felicitati pe Marius Croitoru. El este artizanul acestei mutari si el a insistat la mine sa il aducem. Insa eu am simtit imediat ca acest jucator nu doreste sa stea prea mult la noi si chiar ne-a spus in fata acest lucru. El trebuie sa inteleaga ca eu ii voi da drumul sa plece mai devreme de la noi, poate chiar la vara, dar trebuie sa iau si eu o suma bunicica de transfer pe el. A semnat cu noi pe doi ani si jumatate, iar la noi a inceput sa se puna pe picioare. Sunt constient ca am in curte un atacant de valoare, dar el nu jucase in ultimele sase luni cam deloc.

Daca i-l dau lui Becali? Cu Gigi imi permit sa glumesc si pot sa ii spun ca el nu are nevoie la FCSB doar de atacantul croat. El are nevoie de toata echipa mea daca vrea sa castige campionatul. Dar revenind la Dugandzic, pot sa va spun ca este unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1 si o sa ii dau drumul la o echipa care imi da si mie o suma bunicica de transfer fiindca si noi l-am ajutat sa isi revina", a declarat Valeriu Iftime, la Prosport.