"Ce e asa mare frica de Botosani?" Reactia lui Valeriu Iftime dupa ce CFR a cerut amanarea meciului! Ce datorii are campioana Romaniei catre FC Botosani! Dezvaluiri incredibile

Valeriu Iftime a vorbit despre meciul cu CFR de duminica.

CFR va juca duminica de la ora 17:30 meciul cu FC Botosani, in deplasare. Clujenii au cerut amanarea acestei partide din cauza faptului ca joia viitoare, 12 decembrie, primesc vizita celor de la Celtic in ultimul meci din cadrul grupelor Europa League.

Presedintele celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit despre meciul cu campioana Romaniei si spune ca nu se pune problema amanarii meciului. Acesta spune si ce datorii au cei de la CFR fata de FC Botosani.

"Eu am spus cand m-a sunat cineva de la CFR cluj si am fost de acrod. Avem o speta complicata intre noi si CFR Cluj. Ei nu ne-au platit niste bani pentru transferul lui Golofca. Daca nu plateau, aveau niste probleme la UEFA cu licentierea si am fost de acord sa marim perioada pentru a plati, am si semnat pentru aceasta intelegere. Ei nu au platit banii nici acum. Acum sunt intr-un proces. Fotbalistii nu si-au luat salariile pentru ca cei de la CFR nu si-au luat salariile. Ne-am facut programul asta sa jucam duminica. Nu stiu daca vom castiga. Avem o nemultumire pentru modul in care s-au comportat alaturi de noi.



Eu si presedintele clubului avem alte abilitati. Este vreo legatura intre meciul cu noi si meciul din Europa? O echipa care joaca in Europa are doua echipe la dispozitie pe care sa le foloseasca. Asta cu oboseala, de fiecare am patit asa. Ce e asa mare frica de Botosani? Nu joaca o alta echipa in campionat fata de cea pe care o vor folosi in Europa? Terenul arata bine acum, speram sa nu mai vina vreo ninsoare. Eu tin la CFR, vreau sa se califice, dar nu ma pot baga peste echipa mea, daca ei vor sa joace, sa joace.", a spus Iftime in exclusivitate la PRO X.