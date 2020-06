"Daca nu se schimba regula, campionatul e compromis!" Managerul Craiovei a RABUFNIT: "Hai sa vedem daca va mai fi pozitiv medicul peste 5 zile"

Partida Craiova - Botosani a fost amanata dupa ce medicul echipei oaspete a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova, cere sa fie modificat de urgenta regulamentul pentru ca in conditiile actuale nu se mai poate juca.

Oficialul oltenilor nu exclude varianta ca un caz similar celui de acum sa se intample in ultima etapa, iar sezonul sa 'fie aruncat in aer' si sa se creeze un scandal monstru.

Mai mult, Marcel Popescu ii suspecteaza pe cei de la Botosani ca isi doresc incheierea sezonului si a lasat de inteles ca totul ar fi fost premeditat:

"Nu ne deranjeaza un meci reprogramat. Problema este alta, faptul ca se spune ca Botosani a fost data afara din hotel.

Li s-a propus sa ramana in carantina la Craiova si au avut optiunea de a pleca acasa, nu i-a scos nimeni.

In schimb este alta problema pe care ar trebui sa o intelegem. In momentul de fata sunt doua cazuri, Dinamo si Botosani, daca mai apare un caz se incheie sezonul. Ori se schimba regula, ca daca este un infectat il dam la o parte si continuam competitia si ne asumam riscurile, ori se ingheata campionatul! Se poate intra ca in penultima etapa si sa fie o chestie de genul si sa se arunce in aer campionatul, sa se fi jucat degeaba.

Pana acum Botosani nu a venit cu medici la Craiova, a cerut la DSP un medic pentru ca trebuie sa fie unul pe foaie. In premiera nu s-a cerut asta, in premiera se ia un medic de la un spital care era suspect de coronavirus si pe care il trimiti la Craiova cu 50% sanse de a-ti compromite meciul. Daca il tii la Botosani aparea acum in statistica ca un medic de la spitalul x din Botosani este infectat.

Hai sa facem un partiu si sa vedem daca medicul va fi pozitiv pe 5 zile. Va fi negativ! Cel putin de naivitate poate fi acuzata echipa din Botosani. Daca am la Craiova medicul echipei luat de la un spital de ce nu a stat o secunda cu echipa. Daca il iau de la un spital si inainte de a pleca si spun ca 50% este suspect de coronavirus, eu il trimit la Botosani pana nu se spune ca e sanatos? E logic.

Acest scenariu este posibil pe actualul regulament.

In momentul asta se risca inghetarea campionatului pentru ca nu mai sunt pozitii pentru reprogramarea meciurilor. Din filmul asta cine castiga? Nu se mai joaca, o echipa e campioana, o alta echipa de la Botosani e in cupele europene pentru ca nu se joaca Cupa si nu retrogradeaza nimeni.

Daca nu se schimba regula jocului, campionatul va fi compromis si nu se va termina. Anticipez filmul asta", a spus Marcel Popescu la PRO X.