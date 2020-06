Universitatea Craiova vrea sa dea LOVITURA pe piata transferurilor! Un mijlocas de 1.6 milioane de euro ar putea ajunge in Banie 

Universitatea Craiova a inceput deja miscari importante pe piata transferurilor, in special dupa ultimele plecari de la club de pe perioada starii de urgenta.

Universitatea Craiova ar fi interesata de Kristiyan Malinov, mijlocasul lui CSKA Sofia de 26 de ani, dupa cum anunta Digi Sport.

Internationalul bulgar are 13 meciuri la nationala si ar fi principalul favorit sa vina in Banie sa o ajute pe Craiova in lupta pentru titlu de sezonul urmator.

Malinov a jucat 21 de meciuri in aceste sezon pentru CSKA Sofia, echipa la care se afla de 4 ani si a inscris doua goluri. Conform transfermarkt, cota mijlocasului ajunge pana la 1.6 milioane de euro.

Craiova a reziliat contractele a 3 jucatori chiar inainte ca echipa sa fie preluata de noul antrenor, Cristiano Bergodi, venit la echipa dupa ce Corneliu Papura si-a dat demisia pe timpul starii de urgenta. Tiago Ferreira, Martic si Dielna sunt jucatorii care si-au incheiat contractele cu gruparea din Banie.