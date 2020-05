Bergodi a iesit din carantina si urmeaza sa conduca primul antrenament oficial la Universitatea Craiova: "Au fost cele mai ciudate doua saptamani"

Dupa ce a petrecut 14 zile la izolare intr-un hotel din banie, Cristiano Bergodi a parasit carantina astazi, iar joi urmareaza sa conduca primul antrenament cu oltenii.

Pentru a respecta masurile de distantare sociala, antrenamentele vor fi facute in grupuri mici. Antrenorul oltenilor crede ca poate castiga titlul anul acesta si ca daca i s-ar propune un meci pentru castigarea campionatului cu CFR-Cluj in ultima etapa, ar accepta fara sa se gandeasca prea mult.

Dupa ce Mirko Pigliacelli a recunoscut ca a fost uitat de colegi si de antrenor in carantina, antrenorul Universitatii a spus ca au stat in acelasi hotel, dar nu au vorbit deloc.

"Au fost cele mai ciudate doua saptamani, dar au mai fost si alte doua luni in Italia. Am petrecut timpul vazand meciurile echipei. Am fost in hotel cu Mirko Pigliacelli, dar nu ne-am vazut. Sunt imbracat deja in alb-albastru, si masca e alb-albastra, cum e la Craiova si la Lazio. Am vorbit cu jucatorii prin mesaje, de pregatire s-a ocupat preparatorul fizic. Nu va fi usor cu masca pe fata, dar va fi mai greu sa jucam fara spectatori. Nu voi schimba ce a facut bun Cornel Papura, plecam de la o baza buna, de la un sistem bun, de la niste jucatori buni", a declarat Bargodi.

"Ceva-ceva mai trebuie, dar treptat, fara multe schimbari, fara sa stricam munca altora. Jucatorii trebuie sa se gandeasca la cel mai inalt obiectiv. Patru puncte nu sunt foarte multe fata de CFR, tinand cont ca mai sunt 3 derby-uri. Stiu ca azi se implinesc 2 ani de cand Craiova a luat Cupa României, cu Devis Mangia, mi-a dat chiar un mesaj de felicitare ca am preluat Craiova. Nu l-am intrebat multe, fiindca e mai bine sa-ti faci propria parere despre lot. Semnez acum daca va trebui sa jucam pentru titlu cu CFR in ultima etapa. Mihaila este in crestere, are talent, dar este tanar, nu este problema mea daca se transfera sau nu", a spus antrenor oltenilor dupa iesirea din carantina.

Cristiano Bargodi a jucat 7 ani in tricoul lui Lazio Roma, timp in care a adunat 186 de meciuri pentru echipa din capitala Italiei.

In acest sezon Bergodi a mai antrenat in Liga 1 pe FC Voluntari. El a reusit sa obtina cu echipa o singura victorie in 26 de etape si a terminat pe ultimul loc sezonul regulat.