Un fost antrenor din Liga 1 nu crede ca Bergodi este potrivit pentru Universitatea Craiova. "Cred ca au nevoie de un antrenor care sa transmita rautate"

Marius Sumudica a dat verdictul in cazul numirii lui Cristiano Bergodi pe banca tehnica oltenilor.

Actualul antrenor al lui Gaziantep a declarat ca italianul este un manager care cunoaste bine fotbalul, dar la Craiova ar fi mai potrivit cineva care sa exprime rautate.

"E clar ca au un antrenor care, chiar daca in ultima perioada nu a avut rezultate, cunoaste foarte mult fotbal. Lucreaza foarte mult tactic, are o disciplina aparte a jocului. Craiova are nevoie de spectacol, de explozie, are nevoie sa aduci lumea la stadion. Un antrenor care sa faca aceste lucruri. Mie imi place Cristiano Bergodi, il respect, dar nu stiu exact daca este profilul antrenorului de care are nevoie Craiova in momentul de fata. Cred ca au nevoie de un antrenor care sa transmita rautate", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.

Marius Sumudica nu a exclus nici varianta in care ar putea sa fie antrenorul lui CS Universitatea Craiova.

"Da, vreau sa antrenez CS Universitatea Craiova candva. Daca Rapidul nu va promova in Liga 1, vreau la Craiova. Daca Rapidul va fi aici, nu o voi face din respect. In Craiova am fost primit cum nu credeam ca e posibil, oamenii se purtau atat de frumos cu mine. E ceva incredibil acolo. Salariul nu intarzie nicio zi", a spus fostul antrenor al Astrei.