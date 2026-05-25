O imită pe amica Sabalenka: după transpirații reci, Djokovic a câștigat și a dansat pe teren, în primul tur la Roland Garros

Ajunsă până în divizia a patra în 2018, Deportivo La Coruña şi-a asigurat promovarea în La Liga.

După Racing Santander, a fost rândul lui Deportivo, clasată pe locul doi în La Liga 2 şi câştigătoare la Valladolid (2-0) duminică, să-şi confirme revenirea în prima divizie la finalul etapei 41.

Clubul, retrogradat în divizia a doua în 2018, în divizia a treia în 2020 şi apoi coborât rapid în divizia a patra, a revenit în divizia a doua a La Liga în 2024.

În 2000 era campioană, în 2004 era semifinalistă în Champions League

Promovată datorită dublei lui Bil Nsongo, Deportivo La Coruña, care a avut epoca sa de aur în anii 1990 şi 2000 şi a câştigat titlul de campion spaniol în 2000 înainte de a ajunge în semifinalele Ligii Campionilor în 2004, va reveni, aşadar, în prima divizie în sezonul următor.

În timp ce Oviedo, Mallorca şi Girona vor retrograda, a treia echipă promovată va fi stabilită după playoff-ul dintre Almeria, Malaga, Las Palmas şi Burgos.

Între timp, Real Zaragoza (locul 22 şi ultimul în Liga 2) a retrogradat oficial în a treia divizie pentru prima dată în 78 de ani. news.ro