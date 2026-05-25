FOTO ȘI VIDEO Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei

Spartak Moscova a câștigat Cupa Rusiei, duminică seară, după finala contra lui Krasnodar decisă la loviturile de departajare. După ceremonia de premiere s-a petrecut și un incident cum rar se vede.

În finala disputată pe Luzhniki Stadium, cu peste 70.000 de spectatori în tribune, Spartak a deschis scorul în minutul 37, prin argentinianul Pablo Solari. Krasnodar a restabilit egalitatea în repriza secundă după golul brazilianului Douglas Augusto, iar finala a ajuns la loviturile de departajare, unde Spartak s-a impus cu 4-3.

Trofeul Cupei Rusiei, spart la sărbătoarea lui Spartak Moscova

După ceremonia de premiere, Pablo Solari, jucătorul lui Spartak care a marcat în timpul regulamentar, a reușit cumva să spargă trofeul chiar atunci când sărbătorea în fața peluzei.

Pablo Solari, fost atacant la River Plate, a ridicat trofeul deasupra capului, însă obiectul s-a spart aproape de bază, iar o mulțime de cioburi au rămas pe gazon.

Momentul în care Cupa Rusiei este spartă

Foto: Instagram @fcsm_official

Atât Solari, cât și clubul Spartak Moscova s-au amuzat copios pe seama incidentului. "Nu știu cum am spart trofeul. Sunt doar foarte fericit că am reușit să câștigăm", a spus argentinianul, potrivit Sport Express.

Spartak va primi un nou trofeu

Kirill Tereshin, oficial al Federației Ruse de Fotbal, a anunțat că Spartak Moscova urmează să primească un nou trofeu, însă va fi nevoit să aștepte.

"S-a mai întâmplat ca echipe să spargă trofeul și în trecut. E bine că nu a fost nimeni rănit pentru că trofeul cântărește peste 16 kilograme. Dacă i-ar fi picat în cap jucătorului, puteam asista la o accidentare. Se va realiza o nouă Cupă a Rusiei, va dura aproximativ o lună, iar Spartak își va primi trofeul", a spus Tereshin.

Cupa Rusiei - înainte și după

Foto: IMAGO

