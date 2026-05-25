În finala disputată pe Luzhniki Stadium, cu peste 70.000 de spectatori în tribune, Spartak a deschis scorul în minutul 37, prin argentinianul Pablo Solari. Krasnodar a restabilit egalitatea în repriza secundă după golul brazilianului Douglas Augusto, iar finala a ajuns la loviturile de departajare, unde Spartak s-a impus cu 4-3.

Trofeul Cupei Rusiei, spart la sărbătoarea lui Spartak Moscova

După ceremonia de premiere, Pablo Solari, jucătorul lui Spartak care a marcat în timpul regulamentar, a reușit cumva să spargă trofeul chiar atunci când sărbătorea în fața peluzei.

Pablo Solari, fost atacant la River Plate, a ridicat trofeul deasupra capului, însă obiectul s-a spart aproape de bază, iar o mulțime de cioburi au rămas pe gazon.