Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL

Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) este marele star al naționalei Georgiei, adversara României din amicalul programat marți, 2 iunie, la Tbilisi.

La al doilea mandat pe banca naționalei, Gică Hagi va debuta cu un amical contra Georgiei, marți, 2 iunie, de la 20:00, pe Stadion Mikheil Meskhi. Interesant este că în lotul gruzinilor se va afla și Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia ține neapărat să joace contra României, la doar 4 zile după finala Champions League

După un sezon încărcat, în care a jucat în 47 de meciuri, Kvaratskhelia este așteptat titular și în finala Ligii Campionilor, PSG - Arsenal, programată sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00.

După finala de la Budapesta, Kvaratskhelia se va întoarce imediat în Georgia pentru a se alătura lotului condus de Willy Sagnol. Selecționerul a explicat că starul lui PSG ține să facă parte din lot chiar și la acest meci amical, în ciuda programului încărcat.

"Khvicha Kvaratskhelia este un fotbalist foarte muncitor. Ce îmi place cel mai mult la el este atitudinea. Indiferent de ceea ce se întâmplă, mereu încearcă să se îmbunătățească. E o mentalitate de învingător, iar asta demonstrează și prin atitudinea sa față de echipa națională.

După ce s-a calificat în finala Champions League, mi-a spus că vrea neapărat să fie prezent la meciurile amicale ale Georgiei pentru că vrea să ne ajute. Nu e numai un jucător grozav, ci și un adevărat căpitan", a spus Willy Sagnol, într-o conferință de presă.

Willy Sagnol: "România, o echipă puternică și mulți jucători interesanți"

Pe lângă România, Georgia va înfrunta și Bahrain, pe 5 iunie, într-un alt amical programat la Tbilisi.

"Sunt foarte fericit că vom putea înfrunta România și Bahrain. România are o echipă puternică și mulți jucători interesanți. Bahrain este la un alt nivel și poate că în jocul contra lor voi oferi șansa altor jucători de a evolua", a mai spus francezul Willy Sagnol, câștigător de Champions League cu Bayern ca jucător și selecționer al Georgiei din 2021.

Lotul Georgiei pentru amicalul cu România

Portari:

  • Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Anglia), Luka Gugeshashvili (Atromitos, Grecia), Davit Kereselidze (Dila Gori, Georgia)

Fundași:

  • Guram Kashia (Slovan Bratislava, Slovacia), Luka Lochoshvili (Nürnberg, Germania), Saba Goglichidze (Watford, Anglia), Lasha Dvali (CSKA 1948, Bulgaria), Luka Gadrani (Beitar, Israel), Ilia Beriashvili (MTK Budapesta, Ungaria), Irakli Azarov (Shakhtar, Ucraina), Iva Gelashvili (Panserraikos, Grecia), Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi, Georgia)

Mijlocași / Atacanți:

  • Otar Kiteishvili (Sturm Graz, Austria), Giorgi Chakvetadze (Watford, Anglia), Giorgi Kochorashvili (Sporting, Portugalia), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova, România), Nika Gagnidze (Kolos, Ucraina), Irakli Egoian (Excelsior, Olanda), Gizi Mamageishvili (Sturm Graz, Austria), Saba Lobjanidze (Atlanta United, Statele Unite), Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne, Franța), Giorgi Kvernadze (Frosinone, Italia), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Germania), Giorgi Mikautadze (Villarreal, Spania), Giorgi Kvilitaia (Metz, Franța), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Franța)

Lotul României pentru amicalele din iunie

Cu mai bine de o săptămână înaintea celor două partide amicale, selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul României cu mențiunea că se vor adăuga câțiva jucători după meciurile de la baraje.

  • Dintre fotbaliștii convocați acum, cinci sunt debutanți. Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie
  • Pe lângă amicalul cu Georgia, România va înfrunta și Țara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova | Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

