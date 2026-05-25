Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL

La al doilea mandat pe banca naționalei, Gică Hagi va debuta cu un amical contra Georgiei, marți, 2 iunie, de la 20:00, pe Stadion Mikheil Meskhi. Interesant este că în lotul gruzinilor se va afla și Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia ține neapărat să joace contra României, la doar 4 zile după finala Champions League

După un sezon încărcat, în care a jucat în 47 de meciuri, Kvaratskhelia este așteptat titular și în finala Ligii Campionilor, PSG - Arsenal, programată sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00.

După finala de la Budapesta, Kvaratskhelia se va întoarce imediat în Georgia pentru a se alătura lotului condus de Willy Sagnol. Selecționerul a explicat că starul lui PSG ține să facă parte din lot chiar și la acest meci amical, în ciuda programului încărcat.

"Khvicha Kvaratskhelia este un fotbalist foarte muncitor. Ce îmi place cel mai mult la el este atitudinea. Indiferent de ceea ce se întâmplă, mereu încearcă să se îmbunătățească. E o mentalitate de învingător, iar asta demonstrează și prin atitudinea sa față de echipa națională.

După ce s-a calificat în finala Champions League, mi-a spus că vrea neapărat să fie prezent la meciurile amicale ale Georgiei pentru că vrea să ne ajute. Nu e numai un jucător grozav, ci și un adevărat căpitan", a spus Willy Sagnol, într-o conferință de presă.

Willy Sagnol: "România, o echipă puternică și mulți jucători interesanți"

Pe lângă România, Georgia va înfrunta și Bahrain, pe 5 iunie, într-un alt amical programat la Tbilisi.

"Sunt foarte fericit că vom putea înfrunta România și Bahrain. România are o echipă puternică și mulți jucători interesanți. Bahrain este la un alt nivel și poate că în jocul contra lor voi oferi șansa altor jucători de a evolua", a mai spus francezul Willy Sagnol, câștigător de Champions League cu Bayern ca jucător și selecționer al Georgiei din 2021.