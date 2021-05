Abandon suspect la CFR - Craiova? Ouzounidis si-a facut praf jucatorii, pe net curg mesajele: "Balasa s-a oprit cand a vazut ca mingea ajunge la Deac!" Raspunsul lui Mihai Stoica la miezul noptii

CFR s-a impus pe terenul Craiovei cu 3-1 si are 4 puncte peste FCSB, care joaca duminica pe terenul lui Sepsi.

La finalul jocului, antrenorul Ouzounidis a avut un discurs dur la adresa propriilor fotbalisti, pe care i-a acuzat ca au renuntat total sa se lupte pentru rezultat.

https://www.sport.ro/liga-1/discurs-fara-precedent-al-lui-ouzounidis-ce-i-asta-am-abandonat-meciul-nu-se-poate-asa-ceva-asta-nu-e.html

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a avut si el o reactie dupa joc. MM s-a luat de arbitrul asistent Artene, acuzandu-l ca "nu lasa pe nimeni de la Craiova sa scape singur cu nea Sandomierski". Oficialul FCSB si-a incheiat mesajul cu o ironie: "In rest, totul OK. Niciun portar cu teasta sparta, niciun mijlocas cu suroi de sange din nari".

Primul comentariu la postare i-a apartinut unui suporter cunoscut in randul Peluzei Nord. "Balasa se opreste cand vede ca ajunge mingea la Deac. Genial!", a scris tanarul. Reactia managerului FCSB a venit imediat: "Era pe enjoy mode". Schimbul de replici a continuat in aceeasi nota, sanctionand stilul 'light' de joc al Craiovei.

CSU si CFR Cluj au fost in lupta directa pentru campionat sezonul trecut. In playoff, FCSB a trimis pustii in teren contra ardelenilor, la returul de pe Arena Nationala, drept razbunare pentru un gest similar facut de olteni in 2017, intr-o partida cu Viitorul.

Recent, Becali a anuntat ca a normalizat relatia cu patronul Craiovei, Mihai Rotaru, cu care ar fi ajuns chiar la o intelegere in privinta unui 'pact de neagresiune' pe piata transferurilor. Cele doua cluburi au cazut de acord sa nu liciteze una impotriva celeilalte pentru jucatori din Liga 1.

Urmatorul joc al Craiovei e chiar contra FCSB, miercuri seara. "Ma gandesc sa bag echipa a doua! De ce sa nu fac asta? Nu vreau sa vad ce-am vazut azi! Asta nu e fotbal", a spus Ouzounidis la finalul partidei cu CFR de sambata seara.