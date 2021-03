Tu sigur esti islandez, baiatu' meu? :)) Sigurjonsson, assist MAGNIFIC pentru Deac in meciul CFR-ului! Pasa BRAZILIANA care i-a lasat masca pe colegi

In minutul 87 al jocului cu Poli Iasi, CFR a marcat cel mai spectaculos gol al intalnirii.

Deac a inchis tabela din pasa superba a lui Sigurjonsson. Mijlocasul islandez a primit de la Chipciu in pozitie buna, dar a preferat un assist cu calcaiul pentru colegul sau care venea din spate in loc sa trimita el spre poarta. A iesit o bijuterie de gol pentru a inchide tabela la 4-0.

Contra lui Poli Iasi, Sigurjonsson a jucat primele sale minute in Liga 1. A intrat in minutul 76, in locul lui Paun.