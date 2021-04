"A fost un meci urat. Stiam ca o sa castigam cu 1-0, cum facem noi!" Deac, reactie geniala dupa 1-0 cu Sepsi: "Secretul nostru? Ciocu' mic si munca multa"

Ciprian Deac a marcat singurul gol din Sepsi 0-1 CFR Cluj. Deac a inscris din penalty in finalul primei reprize.

Fotbalistul de 35 de ani spune ca se astepta la un astfel de scenariu in partida cu Sepsi si dezvaluie secretul CFR-ului in fata rivalelor: "ciocu' mic si munca multa".

"A fost un meci urat de la inceput pana la sfarsit. Stiam ca va fi asa si, sincer sa fiu, stiam ca vom castiga asa, chinuit, 1-0, cum castigam noi cateodata. In ultimii 3 ani, nu am practicat cel mai frumos fotbal, dar a fost eficient pe hartie. Nu cred ca e asta stilul CFR-ului, am jucat fotbal frumos in ultimele meciuri. Orice pas gresit in playoff se simte.

O sa fie si mai greu cu Craiova. Suntem pregatiti, stim ca meciurile vor fi cu presiune, dar ne place presiunea. Ne place sa fim pe primul loc. Unde face diferenta CFR? Ciocu' mic si munca multa. Cred ca aici se face diferenta, suntem seriosi la antrenamente, muncim", a spus Deac la Digisport.