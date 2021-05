Faza la care banca CFR-ului a sarit in aer! Oaspetii au cerut penalty dupa un fault al lui Sut la Deac

Derby-ul a avut parte de multa tensiune, iar punctul culminant a fost in finalul meciului.

Clujenii au presat toata partida si au incercat sa revina in meci, iar in minutul 82 o balbaiala in careul bucurestenilor a dus la o minge ajunsa la Deac, care a fost faultat in mod clar de Adrian Sut, care l-a lovit cu piciorul.



Totusi, arbitrul Radu Petrescu a fost de alta parere si a dat fault in atac, scapandu-i pe elevii lui Toni Petrea de o faza extrem de grea, care se putea dovedi decisiva in economia partidei.

Aceasta a fost singura faza discutabila a partidei, iar Radu Petrescu a condus foarte bine partide, neavand mari probleme, in ciuda protestelor vehemente de pe ambele banci de rezerva, venite pe fondul tensiunii si importantei partidei, care poate conta enorm de mult in clasamentul final al Ligii 1.