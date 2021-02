Mare fan Real Madrid, Rafael Nadal sare in apararea lui Lionel Messi | Numarul 2 ATP e inca accidentat si in pericol sa nu poata participa la Australian Open 

Rafael Nadal crede ca Lionel Messi este indreptatit la orice salariu pe care FC Barcelona este dispusa sa i-l plateasca.

Lumea fotbalului s-a aprins in urma cu cateva zile, cand FC Barcelona a facut publice datele contractului argentinianului Lionel Messi, al carui salariu pe ultimii patru ani insumeaza 555.237.619 euro.

Contractul lui Lionel Messi are scadenta in data de 30 iunie a acestui an, acesta putand fi ultimul sezon in care Messi ar fi platit aproximativ 145 de milioane de euro. Situatia nu l-a lasat fara replica pe Rafael Nadal, un fan inrait al rivalilor de Real Madrid si recunoscut ca un mare microbist.

"Nu inteleg dezbaterea din jurul situatiei lui Messi. Este unul dintre cei mai buni fotbalisti din istorie; cere clubului atat cat clubul este dispus sa-i plateasca. Clubul este entitatea care trebuie sa se ocupe de finante si de viziunea sa de viitor, fie ca aceasta il are in vizor pe Leo sau nu," a declarat Rafael Nadal pentru Marca.

Cat despre fluctuatiile mari de forma ale clubului madrilen, Nadal s-a pozitionat in felul urmator: "Aceasta este o situatie care vine logic dupa niste vremuri atat de dificile. Este mult mai dificil sa planifici orice acum, inclusiv la nivel sportiv," a afirmat Nadal despre clubul sau de suflet, Real Madrid.

In momentul de fata, fanii lui Rafael Nadal sunt ingrijorati pentru starea fizica a tenismenului spaniol, numarul 2 ATP refuzand sa participe la primele doua partide ale Spaniei in Cupa ATP, in care Nadal ar fi trebuit sa se dueleze cu Alex De Minaur, respectiv Stefanos Tsitsipas. Campionul en-titre de la Roland Garros a acuzat dureri in zona lombara si a declarat urmatoarele, potrivit Tennis Head: "Nu sunt intr-o forma proasta, dar nici nu ma simt suficient de bine incat sa pot juca. La finalul unui antrenament am simtit ca sunt usor blocat in zona spatelui. Sunt putin mai bine acum, urmez un tratament si cred ca starea mi se va imbunatati in urmatoarele zile," a spus Nadal pentru sursa mentionata.