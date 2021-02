Mesaj direct catre Mihai Rotaru! Pancu a lasat Poli Iasi pe ultimul loc in Liga 1, dar vrea sa antreneze Craiova! "Voi ajunge si acolo!"

Daniel Pancu a fost demis de la Poli Iasi, dupa o serie de meciuri fara victorie.

Fostul jucator de la Rapid a lasat echipa pe ultimul loc in clasament si este liber de contract. Antrenorul a dezvaluit ca viseaza sa antreneze Universitatea Craiova la un moment dat.

Craiova l-a demis pe Corneliu Papura, iar echipa este in cautarea unui nou antrenor. Pe lista lui Mihai Rotaru ar fi ramas: spaniolul Paco Jemez si grecul Marinos Ouzounidis. Pancu a recunoscut ca are o anumita relatie cu Mihai Rotaru si a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa.

"Nu stiu nimic despre situatia de la Craiova. Nu ascund ca am mai discutat cu patronul, am avut nevoie de jucatori de acolo, dar nu s-a concretizat ca nu aveam resursele financiare. Cred ca in viitor voi antrena si Craiova", a declarat Daniel Pancu pentru LookSport.ro.

In acest moment, Mihai Rotaru negociaza cu antrenorul spaniol Paco Jemez, fost antrenor al Rayo Vallecano, care cere un salariu de 20.000 de euro pe luna, insa finatatorul din Banie ii poate oferi doar 14.000 pe luna.

Sezonul trecut, el a terminat cu Rayo Vallecano pe locul 7 in al doilea esalon al fotbalului spaniol si a ratat promovarea in La Liga.