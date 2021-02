LIVETEXT 07:00 | Duel pentru semifinale: Simona Halep vs. Ekaterina Alexandrova. De la ce ora se joaca Irina Begu - Naomi Osaka

Sorana Cirstea, Simona Halep si Irina Begu vor avea adversare puternice in optimi, respectiv sferturile de vineri.

Sorana Cirstea, Simona Halep si Irina Begu au aflat orele de start ale partidelor pe care le vor juca in optimile Grampians Trophy, respectiv in sferturile Gippsland Trophy. Sorana Cirstea o va infrunta pe Belinda Bencic (12 WTA) in primul meci al zilei de pe terenul 7, cu incepere de la ora 02:00, ora Romaniei.

Simona Halep va intra pe Arena Margaret Court in al cincilea meci al zilei, nu mai devreme de ora 07:00, fus orar romanesc pentru a se duela cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA).

Halep vs. Alexandrova (1-1 H2H) se joaca vineri, nu mai devreme de ora 07:00



Simona Halep si Ekaterina Alexandrova s-au mai intalnit de doua ori, impartindu-si egal numarul victoriilor. Ambele confruntari au avut loc pe hard, in sezonul 2019. La Cincinnati, Halep s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-4, in vreme ce la Beijing invingatoare a iesit rusoaica, cu un succes obtinut mai facil, scor 6-2, 6-3.

Pentru a ajunge in sferturile Gippsland Trophy, Alexandrova, detinatoare a unui titlu WTA (Shenzhen 2020) a trecut de Karolina Schmiedlova, scor 4-6, 6-4, 6-2 si de Iga Swiatek in minimum de seturi, 6-4, 6-2, in vreme ce Halep a trecut de Anastasia Potapova cu un dublu 6-4 si de Laura Siegemund, scor 6-2, 6-4.

Din cauza aglomerarii notabile de meciuri, organizatorii au decis schimbarea regulamentului pentru ultimele tururi din aceste turnee, jucatoarele urmand sa joace doua seturi normale, iar acolo unde va fi necesar un set decisiv, acesta se va juca in format de super tie-break, castigatoare urmand sa fie declarata prima care ajunge la 10 puncte.

In penultimul meci al sesiunii de seara programate pe Arena Margaret Court, dar nu mai devreme de ora 10:00, ora Romaniei, Irina Begu va disputa unul dintre cele mai tari meciuri ale zilei, in compania japonezei Naomi Osaka, numar 3 WTA.

Meciurile zilei de vineri, 5 februarie



02:00, Sorana Cirstea vs. Belinda Bencic

Nu mai devreme de ora 07:00, Simona Halep vs. Ekaterina Alexandrova

05:00, Monica Niculescu / Patricia Tig vs. Anna Blinkova / Veronika Kudermetova

Nu mai devreme de ora 10:00, Irina Begu vs. Naomi Osaka

Dupa ora 09:00, Simona Halep / Daria Gavrilova vs. Mihaela Buzarnescu / Alize Cornet

Pe tabloul de dublu al competitiei WTA 500 Gippsland Trophy, Patricia Tig si Monica Niculescu vor juca impotriva rusoaicelor Anna Blinkova / Veronika Kudermetova, in jurul orei 05:00, ora Romaniei, in vreme ce Simona Halep si Daria Gavrilova vor intra in ultimul meci al zilei programat pe terenul 3, unde le vor avea ca oponente pe Mihaela Buzarnescu si Alize Cornet.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne



Sferturi: Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Karolina Muchova / Kaia Kanepi

Finala: Naomi Osaka / Elina Svitolina / Elise Mertens