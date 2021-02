BREAKING NEWS | Caz SOCANT la Chindia! Un fotbalist a fost fortat sa joace cu CFR, chiar daca se simtea rau si avea simptome de COVID-19! "Nu sunt obligat sa spun public!"

Caz incredibil in Liga 1.

In lucru inexplicabil s-a petrecut in Liga 1, la Chindia Targoviste. Atacantul Cristian Negut a fost obligat sa evolueze cu CFR, chiar daca prezenta simptome specifice COVID-19.

Mai mult decat atat, fotbalistul s-a simtit foarte rau in ziua jocului, iar la pauza a cerut sa fie schimbat pentru ca avea febra. Emil Sandoi i-ar fi spus sa mai reziste, pentru ca in minutul 76 sa il inlocuiasca cu Mihai Costea.

Fotbalistul ar fi fost scos din lot pentru meciul cu FC Botosani pentru ca este infectat cu noul coronavirus, potrivit, ProSport. Emil Sandoi si presedintele Chindiei Targoviste, Marcel Ghergu, au declarat ca jucatorul nu ar fi acuzat simptome si ca Negut nu este deocamdata testat. Totusi, fotbalistul ar fi fost scos din lot pentru meciul cu FC Botosani, programat joi, pentru o accidentare cauzata de "ritmul intens" din Liga 1.

"Negut mie nu mi-a zis nimic ca ar avea simptome COVID. Noi l-am scos cu CFR pentru ca acuza o durere la genunchi. Nu a jucat rau, dar a avut acele probleme, e si programul acesta incarcat.

Nu a facut antrenament cu noi, de asta l-am si scos din lot acum. Vorbiti cu medicul echipei si cu presedintele Ghergu. Nu, repet, mie nu mi-a zis nimic ca ar avea febra sau altceva", a declarat Emil Sandoi pentru ProSport.

Chiar si presedintele clubului, Marcel Ghergu, a negat faptul ca Negut ar fi infectat cu noul coronavirus, dar sustine ca la testarea de vineri se poate intampla orice.

"Are anumite probleme medicale. Nu am stiut ca se simte rau inainte de CFR Cluj. Acum nu e in lot, dar nu sunt obligat sa spun public ce probleme are Negut. Nu e testat pozitiv cu COVID acum! Maine e testarea.

Daca maine la testare va iesi cineva pozitiv, veti afla. Daca va fi, oricine, nu va fi un secret. Se raporteaza. Nu am ascuns nimic, de ce am ascunde? O sa aflati daca are sau nu COVID", a spus Ghergu.

Oficialului de la Chindia i s-a cerut sa discute cu medicul echipei, dar a avut o reactie ciudata.

Dar ce faceti acum? Faceti ancheta? Parerea mea nu mai conteaza? Eu raspund de tot ce se intampla la club, nu medicul. Negut a avut o problema medicala si a fost scos cu CFR Cluj", a declarat oficialul de la Chindia pentru ProSport.

In momentul cand i s-a comunicat ca exista informatii conform carora jucatorul este deja pozitiv, si ca practic nu spune adevarul, presedintele Chindiei a schimbat discursul.

"La noi nu a fost niciodata focar! Cine a luat, a luat intamplator. Noi incercam sa respectam protocoalele. Nu ascundem nimic, nu facem nimic gresit.

Negut a facut un test rapid. Ce a iesit? Nu stiu ce a iesit! O sa vedem vineri! Nu iau in calcul oricum ce a iesit. Testele rapide nu sunt asa cocludente. Vineri e ziua noastra de testare, vorbim apoi. Noi ne protejam echipa, ne protejam pe noi. Avem meci acum si nu e cazul sa mai discutam atat", a mai spus Marcel Ghergu.