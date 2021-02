ANUNT DE ULTIMA ORA | Ion Tiriac este alaturi de Dinamo! Gestul facut de miliardarul roman

Situatia financiara de la Dinamo este in continuare nesigura.

Un lucru concret este ca Pablo Cortacero nu va livra niciun ban in conturile echipei. Chiar daca a promis in nenumarate randuri ca va livra milioane de euro, ibericul nu a trimis vreun ban. Dinamo a fost invinsa in derby de FCSB, scor 0-1, iar in prezent echipa este tinuta in viata de suporteri, care cumpara bilete online pentru fiecare meci.

Ion Tiriac este alaturi de echipa din Stefan cel Mare, iar pagina de Fecebook a clubului a anuntat ca omul de afaceri a cumparat un bilet virtual pentru meciul din Cupa Romaniie, Dinamo - FCSB, care va avea loc, miercuri, 10 februerie, 2021.

ION ȚIRIAC SE IMPLICĂ LA DINAMO Cei ce sunt dinamooooviști... La necaz răspundem cu...