Mihai Popa (25 de ani) a comis o gafă incredibilă în CFR Cluj - Metaloglobus. Partida este transmisă acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro.
Mihai Popa, gafă de cascadorii râsului în CFR Cluj - Metaloglobus
În minutul 51 al confruntării contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, Popa a încercat să prindă șutul expediat de către Sîrbu.
Portarul „feroviarilor” s-a dovedit însă a fi extrem de neinspirat. Tot ce a făcut a fost să scape mingea în poartă printre picioare ca un începător, iar bucureștenii au revenit în avantaj (2-1 după ce tot ei au deschis scorul).
Greșeala uriașă a lui Mihai Popa vine după debutul său din etapa trecută la CFR Cluj, în victoria cu 4-1 pe Arena Națională cu FCSB.
Atunci Popa s-a numărat printre cei mai buni jucători ai lui Daniel Pancu, grație paradelor sale împotriva campioanei en-titre a României.
Echipele de start din CFR Cluj - Metaloglobus
- CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Păun, Muhar, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
- Metaloglobus: Gavrilaș - A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu - D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia - Visic, Ely Lopes
- Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș
- Antrenor: Mihai Teja