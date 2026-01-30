Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”

CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, ACUM | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos

Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB

Mihai Popa (25 de ani) a comis o gafă incredibilă în CFR Cluj - Metaloglobus. Partida este transmisă acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Mihai Popa, gafă de cascadorii râsului în CFR Cluj - Metaloglobus

În minutul 51 al confruntării contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, Popa a încercat să prindă șutul expediat de către Sîrbu.

Portarul „feroviarilor” s-a dovedit însă a fi extrem de neinspirat. Tot ce a făcut a fost să scape mingea în poartă printre picioare ca un începător, iar bucureștenii au revenit în avantaj (2-1 după ce tot ei au deschis scorul).

Greșeala uriașă a lui Mihai Popa vine după debutul său din etapa trecută la CFR Cluj, în victoria cu 4-1 pe Arena Națională cu FCSB.

Atunci Popa s-a numărat printre cei mai buni jucători ai lui Daniel Pancu, grație paradelor sale împotriva campioanei en-titre a României.

Echipele de start din CFR Cluj - Metaloglobus

