Naționalele Croației și Germaniei, împerecheate în prima semifinală de la Campionatul European de handbal masculin 2026, au atacat Federația Europeană de Handbal (EHF) pentru modul în care au gestionat situația jucătorilor și stafful tehnic din tabăra croaților, pe care i-a pus pe drumuri suplimentare!

EHF, acuzată că nu se gândește la jucătorii de handbal la EURO 2026!

În primă fază, Croația a hotărât să boicoteze obligațiile media oficiale ale EHF înaintea semifinalei Campionatului European împotriva Germaniei. Motivul, conform oficialilor croați, ca urmare a faptului că naționala nu a fost respectată și tratată precum celelalte naționale, fiind pusă pe drumuri.

După calificarea în semifinale, Croația a pornit cu autocarul către Danemarca, după ce a jucat faza principală a competiției în Suedia, în localitatea Malmo. În primă fază, Croația era așteptată să se cazeze la un hotel din localitatea Herning, dar organizatorii au schimbat, se pare, chiar pe parcursul nopții orașul și hotelul!

Croații au făcut un drum mai lung, de 5 ore, având hotelul închiriat la Silkeborg.

Selecționerul Germaniei s-a aliat cu Croația

Înaintea semifinalei dintre Croația și Danemarca, selecționerul Dagur Sigurdsson a făcut scandal și a acuzat EHF de lipsă de respect pentru croați, în special față de jucători!

”Trebuie să fac acest circ. Aceasta este confirmarea faptului că Federației Europene de Handbal nu îi pasă de jucători, de echipe”, a declarat Sigurdsson, joi, într-o conferință de presă la care nu a vrut să participe.

Selecționerul Germaniei, Alfred Gislason, i-a dat dreptate omologului său, afirmând: ”Are perfectă dreptate şi îmi pare rău”.

