Dorinta lui Dan Petrescu va fi indeplinita! Se modifica regula U21 din sezonul viitor! Anutul facut de presedintele AFAN! Ce a spus despre suspendarea campionatului incepand din aceasta etapa

Presedintele AFAN a oferit noi detalii cu privire la suspendarea campionatului in Romania.

Pandemia coronvirusul a lovit si Romania, iar Federatia Romana de Fotbal ia in calcul sa suspende meciurile din Liga 1. Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, a oferit noi detalii despre aceasta decizie. Acesta a spus ca a avut o intalnire cu capitanii de echipa a tuturor cluburilor din Liga 1 pentru a discuta aceasta problema. Totodata acesta a spus ca din sezonul viitor se va schimba si regula U 21 din Liga 1.

"Noi am luat legatura cu jucatorii, cu capitanii de echipa de la Liga 1 si i-am intrebat daca vor sa se suspende campionatul. Majoritatea au decis si au comunicat ca nu isi doresc intreruperea campionatului, isi doresc sa joace in continuare fara spectatori. O sa publicam si noi pe site-ul nostru ce decizii vom lua, referitoare la faptul cum trebuie sa se comporte in vestiar, ce trebuie sa faca pentru a se feri de acest virus.

Exista varianta de a se intrerupe campionatul, am inteles ca astazi va fi un comitet de urgenta la FRF. Ramane la atitudinea celor care sunt in acel comitet sa decida, daca se va intrerupe campionatul acum, sau dupa etapa asta. Acum depinde de fiecare tara si de cat de grava e situatia in tarile respective. Italia este focarul cel mai raspandit in Europa si au luat decizia asta pentru ca sunt prea multe cazuri. La italieni este cunoscut ca la Juventus, Rugani are coronaviurs confirmat", a declarat Emilian Hulubei la PRO X.

Emilian Hulubei: "De sezonul viitor se va schimba regula U 21!"

Presedintele AFAN a spus ca din sezonul viitor, regula U 21 va suferi modificari.



"Pentru urmatorul sezon se va schimba regula U21, am atras atentia in comitetul executiv pentru aceasta regula. Pe viitor, ca sa evitam, se va modifica aceasta regula, probabil ca va fi obigativitatea sa fie un jucatori U 21 in teren, dar al doilea nu va fi impus", a mai spus Hulubei.