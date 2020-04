Marius Marin, de la nationala U21, este dorit de un club mare din Serie A! "Este campionatul unde am visat sa joc de mic"

Internationalul roman poate prinde un transfer important.

Marius Marin, component al echipei nationale U21 a Romaniei, dar si jucator la Pisa, in Serie B, ar putea semna cu Torino, dupa cum informeaza toronews.net.

Mijlocasul a impresionat in actualul sezon la Pisa, iar evolutiile consistente i-au convins pe scouterii de la Torino sa-l ia in vizor de ceva vreme si, se pare, ca o oferta pentru semnatura acestuia va fi facuta in curand.

"Ma bucur foarte mult de aceasta veste, sper din tot sufletul sa trecem cu bine peste aceasta perioada si sa demonstrez din nou pe teren si sa ajung sa joc din ce in ce mai sus.

Imi doresc foarte mult sa joc in Serie A, este campionatul in care am visat sa joc de mic, dar momentan sunt la Pisa si trebuie sa termin campionatul aici, cu bine. Dar pentru mine ar fi o oportunitate foarte mare", a spus romanul, pentru Gazeta Sporturilor.

In urma cu o luna, Marius Marin povestea in exclusivitate pentru www.sport.ro cum arata viata in Italia, la inceputul pandemiei de coronavirus: "Cand te trezesti si te uiti la televizor ce se intampla, te gandesti ca e intr-un film sau joc pe PlayStation".