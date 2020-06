Sfat discret pentru Gigi Becali! Cum l-a motivat Radoi pe Florinel Coman la U21: "I-am spus sa faca asta! S-a vazut rezultatul"

Florinel Coman este fotbalistul pe care Gigi Becali viseaza sa il vanda pe zeci de milioane de euro.

La Campionatul European U21 de vara trecuta, Romania a avut un parcurs extraordinar si a ajuns pana in semifinelele competitiei. Coman a fost omul meciul in partida din grupe contra Angliei. Mijlocasul de la FCSB a intrat in teren din postura de rezerva si a reusit sa inscrie doua goluri si sa scota o livitura de la 11 metri. In acel meci nebun, Romania a reusit sa se impuna cu 4-2.

Mirel Radoi a declarat ca Florinel este un jucator cu calitati individuale extraordinare si ca datorita acestor calitati a reusit evolutia extraordinara impotriva englezilor.

"Florinel nu a fost niciodata un jucator de echipa. De asta si are reusitele pe care le are, pentru ca are calitati individuale. Orice actiune ai, trebuie sa termini acțiunea. Cand l-am bagat cu Anglia i-am zis ca trebuie sa termine acțiunea, pentru ca el poate, este proaspat, noi nu mai puteam. I-am zis ca dacă ne prind pe tranzitie negativa, ne omoara. I-am zis sa termine toate actiunile, nu ma intereseaza daca da cu ea in tribuna. Si rezultatul s-a vazut: doua goluri si un 11 metri", a povestit Mirel Radoi pentru Digi Sport.

In acest sezon, Coman a evoluat in 36 de partide pentru FCSB. Mijlocasul roman a reusit sa inscrie 14 goluri si a oferit 10 pase decisive.