Vezi oferta Superbet pentru partidele etapei 24

Leeds – Arsenal, sâmbătă, ora 17:00

Arsenal vine după o perioadă mai ezitantă, fiind fără victorie în ultimele trei meciuri de campionat. Diferența de 4 puncte încă îi oferă prima șansă la titlu, dar un nou pas greșit ar complica și mai mult lucrurile.

Istoricul confruntărilor directe este categoric în favoarea londonezilor. Arsenal se află la cea mai lungă serie de victorii din istorie contra lui Leeds, cu șase succese consecutive și un scor general de 20-5, incluzând acel 5-0 din turul jucat pe Emirates.

Totuși, Leeds nu mai este adversarul comod din prima parte a sezonului. Echipa lui Daniel Farke a ieșit din zona retrogradării și traversează o perioadă solidă, cu o singură înfrângere în ultimele 10 etape și o serie de cinci meciuri consecutive fără eșec pe teren propriu. Chiar dacă nu a câștigat niciodată acasă, în Premier League, împotriva unei echipe aflate pe primul loc, forma recentă sugerează că poate pune probleme liderului.

Aston Villa – Brentford, duminică, ora 16:00

Aston Villa intră în weekend la 4 puncte în spatele liderului Arsenal. A pierdut ultima partidă disputată pe propriul stadion, 0-1 cu Everton, însă nu a suferit două înfrângeri consecutive pe Villa Park în campionat din februarie 2024. Încrederea a fost recâștigată însă rapid, după victoriile cu Newcastle (2-0, deplasare) și Salzburg (3-2, acasă, Europa League).

Aston Villa nu a pierdut în fața echipei Brentford, pe teren propriu, de când „albinele” au promovat (două victorii și două egaluri), stabilind și o medie de 2,8 goluri marcate.

Londonezii au pierdut în ultimele două runde și nu excelează în deplasare. Doar Wolves (9) au pierdut mai multe meciuri în deplasare în Premier League în acest sezon decât Brentford (8).

În plus, echipa lui Keith Andrews va trebui să fie extrem de atentă la Ollie Watkins, atacantul lui Villa marcând șase goluri în șapte apariții din Premier League împotriva fostei sale echipe.

Tottenham – Manchester City, duminică, ora 18:30

Aflată în urmărirea echipei Arsenal, Manchester City speră să profite de forma slabă a echipei Tottenham din campionat, fără victorie din 2026. Presiunea pe umerii lui Thomas Frank este tot mai mare.

Tottenham este fără victorie de cinci etape. Este a patra oară în ultimele două sezoane când Spurs traversează o serie de cel puțin cinci partide fără succes. Un nou eșec ar însemna al optulea sezon consecutiv în care Tottenham ajunge la minimum 10 înfrângeri.

Totuși, Tottenham este una dintre formațiile care i-au creat cele mai multe probleme lui Pep Guardiola de când a venit în Premier League. Manchester City a adunat opt eșecuri în fața londonezilor, inclusiv în tur (0-2), de când catalanul se află la conducerea tehnică a „cetățenilor”.

Ambele formații au jucat la mijlocul săptămânii în Champions League și au câștigat meciurile cu 2-0, cu Frankfurt, respectiv Galatasaray, rezultate cu care s-au calificat direct în optimile de finală.

