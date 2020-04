BREAKING NEWS | UEFA a anuntat numele Campionatului European din 2021! Explicatia oficialilor si ce au spus despre turneul Euro U21

Din articol Campionatul European U21 din 2021

Comitetul Executiv al UEFA s-a intalnit astazi prin videoconferinta si au anuntat mai multe decizii cu privire la viitorul fotbalului european.

Campionatul European care urma sa aiba loc in aceasta vara a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.

In ciuda reprogramarii turneului in 2021, Comitetul Executiv al UEFA a decis astazi ca numele acestuia va fi in continuare UEFA EURO 2020.

Principalele argumente din spatele deciziei sunt aniversarea de 60 de ani a Campionatului European de fotbal (1960 - 2020) si amintirea momentelor dificile pe care intreaga populatie le-a traversat in anul 2020 din cauza pandemiei de Covid-19. Evident, oficialii au explicat ca aceasta decizie ii va ajuta sa salveze si o suma importanta de bani:

"Aceasta decizie ne va permite sa pastram viziunea initiala a turneului care sarbatoreste 60 de ani. De asemenea, va servi la amintirea modului in care intreaga familie de fotbal s-a reunit pentru a raspunde circumstantelor extraordinare ale pandemiei de Covid-19 si momentelor dificile prin care Europa si intreaga lume au trebuit sa treaca in 2020.

Aceasta alegere este in conformitate cu angajamentul UEFA de a face Euro 2020 sustenabil si de a nu genera costuri suplimentare. O multime de materiale de marca fusesera deja produse pana la amanarea turneului. Modificarea numelui evenimentului ar fi insemnat distrugerea si reproducerea acestor articole", au anuntat cei de la UEFA.

Campionatul European U21 din 2021

Comitetul Executiv a adus in discutie si reprogramarea turneului U21 care ar fi trebuit sa aiba loc in vara lui 2021.

Oficialii au anuntat ca situatia este inca analizata si o decizie va fi comunicata la urmatoarea intalnire a Comitetului Executiv, din 27 mai 2020:

"Comitetul a analizat optiunile de reorganizare sau de amanare a turneului si acestea vor fi prezentate si analizate de Comitetul National pentru Competitii la 11 mai, o decizie finala fiind luata la Comitetul Executiv din 27 mai 2020", au mai mentionat oficialii.

