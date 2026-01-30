Din câte se pare, aducerea lui Olimpiu Moruțan în Giulești este doar primul pas către competițiile europene. Potrivit 1923.ro, acționariatul și echipa de scouting au început deja să creioneze lotul pentru stagiunea următoare, având stabilit un obiectiv îndrăzneț: prezența în grupele competițiilor continentale.



Pentru a depăși tururile preliminare, Rapid are nevoie de fotbaliști cu experiență internațională, obișnuiți să evolueze sub presiune în campionate puternice, iar Dan Șucu este pregătit să mute decisiv din acest punt de vedere, susține sursa citată mai sus.



Ținte din străinătate pentru un lot european



Olimpiu Moruțan reprezintă profilul ideal căutat de giuleșteni, având tehnică în regim de viteză și capacitatea de a decide meciurile. Totuși, internaționalul român este considerat doar „vârful de lance” al noii strategii. Clubul se află în discuții avansate cu alți doi jucători de profil ofensiv din străinătate, mutări menite să întărească echipa.



În birourile clubului se analizează scenariile logistice și financiare pentru a susține ritmul de două meciuri pe săptămână. Se caută soluții pentru dublarea posturilor, astfel încât rezultatele din campionat să nu aibă de suferit. Investițiile în infrastructură vor fi dublate de un buget de transferuri record, semn că giuleștenii sunt hotărâți să facă performanță.

