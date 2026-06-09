OFICIAL Universitatea Craiova începe drumul din Champions League! Inter Club d'Escaldes, ”nașa” lui FCSB, adversar facil sau complicat?

Universitatea Craiova începe drumul din Champions League! Inter Club d&#039;Escaldes, ”nașa” lui FCSB, adversar facil sau complicat? Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii au câștigat nu doar titlul în Superligă, ci și Cupa României.

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Universitatea CraiovaFCSBChampions LeagueInter Club d'EscaldesCraiova in Champions League
Din articol

După un sezon 2025-2026 perfect, în care a câștigat titlul de campioană în Superligă și finala Cupei României, Universitatea Craiova începe anevoiosul drum din Champions League.

Oltenii vor fi capi de serie în primul tur preliminar din UCL (tragerea la sorți va fi marțea viitoare, pe 16 iunie), iar printre posibilii adversari se numără și Inter Club d'Escaldes, campioana Andorrei, echipa care a învins-o în sezonul trecut pe FCSB cu 2-1, poate cea mai nefericită contraperformanță oferită de vreo echipă din România în cupele europene.

Posibilii adversari ai Universității Craiova din turul 1 preliminar din Champions League

În afară de Inter Club d'Escaldes, pe lista posibililor adversari ai Craiovei se numără și nume ceva mai grele, precum ETO FC Gyor, campioana Ungariei, sau Levski Sofia, campioana Bulgariei.

Oponenți facili par să fie Atert Bissen (Luxemburg), Tre Fiori (San Marino) ori ML Vitebsk (Belarus).

Universitatea Craiova a scos la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un loc pe „Oblemenco”

Universitatea Craiova a lansat oficial abonamentele pentru sezonul 2026/2027, imediat după eventul istoric câștigat în stagiunea precedentă. 

Oltenii se pregătesc pentru un nou an în SuperLigă și în Liga Campionilor, iar interesul suporterilor este deja ridicat.

În tribuna a 2-a, prețurile variază între 399 și 649 de lei, în funcție de sector și tipul abonamentului. În peluze, tarifele pornesc de la 239 de lei la Peluza Nord și ajung la 399 de lei la Peluza Sud.

În zona VIP, abonamentele sunt cuprinse între 1.209 și 1.689 de lei, în funcție de sector și poziționare.

Clubul a anunțat că vânzarea a început online, urmând ca abonamentele să fie disponibile și în magazinele oficiale.

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