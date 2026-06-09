După un sezon 2025-2026 perfect, în care a câștigat titlul de campioană în Superligă și finala Cupei României, Universitatea Craiova începe anevoiosul drum din Champions League.

Oltenii vor fi capi de serie în primul tur preliminar din UCL (tragerea la sorți va fi marțea viitoare, pe 16 iunie), iar printre posibilii adversari se numără și Inter Club d'Escaldes, campioana Andorrei, echipa care a învins-o în sezonul trecut pe FCSB cu 2-1, poate cea mai nefericită contraperformanță oferită de vreo echipă din România în cupele europene.

Posibilii adversari ai Universității Craiova din turul 1 preliminar din Champions League

În afară de Inter Club d'Escaldes, pe lista posibililor adversari ai Craiovei se numără și nume ceva mai grele, precum ETO FC Gyor, campioana Ungariei, sau Levski Sofia, campioana Bulgariei.

Oponenți facili par să fie Atert Bissen (Luxemburg), Tre Fiori (San Marino) ori ML Vitebsk (Belarus).