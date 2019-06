Cum a reactionat Mircea Lucescu atunci cand a aflat ca Rednic a plecat de la Dinamo

Mircea Rednic si-a reziliat astazi contractul cu Dinamo.

Mircea Lucescu spune ca plecarea lui Rednic este un semn ca Dinamo nu va face investitii pentru a crea o echipa competitiva in sezonul viitor.

"Inseamna ca nu a reusit sa convinga conducatorii de necesitatea de a face eforturi pentru a crea o echipa competitiva, asa cum si-ar fi dorit", a spus Lucescu in aceasta dupa amiaza, in cadrul unei conferinte de presa.

Lucescu a comentat si faptul ca Rednic le-a platit prime jucatorilor pe parcursul acestui sezon.

"Sunt chestii financiare. Si eu in Italia am dat o prima jucatorilor sa castige un meci. Pentru ca patronul nu platea, am dat eu. Pe urma si la Rapid."

"Si Razvan a dat. Razvan a dat de la mine, nu de la el.", a mai spus Mircea Lucescu.

Rednic: "Decizia i-a apartinut lui Negoita!"



Mircea Rednic spune ca Negoita i-a comunicat decizia rezilierii contractului printr-un intermediar, Bogdan Balanescu, directorul general al clubului Dinamo.

"Decizia i-a apartinut lui Ionut Negoita, nu a fost o intelegere amiabila. Am aflat astazi, la o intalnire cu Bogdan Balanescu in care mi s-a comunicat, eu nu am avut nicio discutie cu Ionut Negoita. Bogdan mi-a transmis ca Negoita nu mai doreste sa continuam, pentru ca nu este multumit de locul ocupat in clasament la finalul sezonului. Eu ma intalneam cu Balanescu sa facem strategia pentru sezonul viitor si, surpriza, surpriza, mi s-a comunicat acest lucru", a spus Rednic la Telekomsport.