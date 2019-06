Unde va antrena Mircea Rednic dupa despartirea soc de Dinamo! Pentru "Puriu" exista interes din Liga I, dar si din strainatate

Mircea Rednic s-a despartit astazi de Dinamo. Oficial, cele doua parti au anuntat o "reziliere de comun acord". Neoficial, Negoita i-ar fi spus "Pa" lui Rednic.

Mircea Rednic nu mai este antrenorul lui Dinamo, formatie care a terminat sezonul pe locul 9 al Ligii I (locul 3 al Play Out-ului). Tehnicianul a plecat astazi de la carma echipei, anuntul fiind facut de club. Oficial, cele doua parti "au reziliat de comun acord". Neoficial, sursele www.sport.ro sustin ca Negoita l-a demis pe Rednic.

Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, Rednic ar fi cerut mai multi bani pentru transferuri si salarii, in timp ce Negoita s-a aratat nemultumit de locul ocupat in Liga I. Patronul lui Dinamo a decis sa incheie colaborarea.

Unde va antrena Rednic dupa plecarea de la Dinamo



Mircea Rednic este din nou antrenor liber. El are mai multe variante, intre care si una din Liga I. CSU Craiova, ocupanta locului 4 in sezonul recent incheiat, isi cauta antrenor. Oltenii l-au dat afara pe Mangia in plin Play Off si l-au pus principal pe Corneliu Papura, sub comanda caruia Craiova s-a prabusit de pe podium.

Rednic este un antrenor interesant pentru Mihai Rotaru, "seful" Craiovei.

Trecutul l-a consemnat pe Mircea Rednic ca fiind un antrenor cu sete de razbunare. El a mai antrenat candva Craiova si ramane bine cunoscut episodul "ce bine imi pare ca ai luat teapa". Asta i-a cantat el lui George Copos dupa ce a invins Rapidul cu Craiova.

Cealalta varianta: Belgia



Cea de-a doua varianta a lui Mircea Rednic este Belgia, tara in care a mai antrenat in cateva randuri si unde are multe relatii, fiind de asemenea apreciat.

Una dintre echipele care se afla in acest moment in cautarea unui antrenor este Cercle Brugge, echipa clasata pe locul 13 in liga belgiana in ultimul sezon.

