De ce s-a rupt relatia lui Rednic cu Negoita: antrenorul negocia cu alte echipe si patronul credea ca ar fi cautat motiv de despartire

Mircea Rednic a anuntat astazi ca si-a reziliat contractul cu Dinamo.

In timp ce in tara dadea asigurari ca vrea sa intareasca lotul lui Dinamo si sa se lupte in sezonul viitor pentru trofee, Mircea Rednic isi asigura spatele. In ultima jumatate de an, dupa ce „cainii” au ratat accederea in play-off, au fost eliminati rusinos din Cupa Romaniei de Csikszereda Miercurea Ciuc si au ajuns pe locul 3 din play-out, Luana, fiica antrenorului, a incercat sa asigure o varianta de rezerva in conditiile in care nemultumirile patronului Ionut Negoita si ale directorului general Bogdan Balanescu, vis-a-vis de prestatia echipei si de rezultate, au inceput sa fie tot mai evidente.

Se pare ca Rednic, fiica sa si impresarii mandatati au negociat cu mai multe echipe din Belgia, tarile arabe si Asia si tehnicianul ar fi fost chiar pe lista scurta pentru a ocupa postul de selectioner al Iranului, dar functia a fost primita de Marc Wilmots, care a cerut un salariu mai mic decat cel dorit de „Puriu”. Conducerea ar fi aflat prin intermediari de aceste negocieri si si-a dat seama ca tehnicianul nu are de gand sa isi respecte contractul valabil inca un an de zile.

De asemenea, in ultima luna, Rednic a inceput sa aiba pretentii tot mai mari in anticiparea perioadei de transferuri din vara si a cerut bani pentru transferuri, in conditiile in care a avut mana libera la transferuri, incepand cu octombrie 2018, cand l-a inlocuit pe Claudiu Niculescu. Conducerea lui Dinamo i-a reamintit antrenorului ca nu poate plati sume de transfer, in conditiile in care nu vinde nimic in aceasta vara, iar niciunul dintre jucatorii adusi de acesta si de fiica sa impresara nu au confirmat asteptarile, desi unii dintre ei au avut salarii aproape duble fata de majoritatea jucatorilor romani din lot, ajungand si la 10.000 de euro.

De asemenea, Negoita si Balanescu i-au cerut lui Rednic sa se consulte inainte de transferuri cu departamentul de scouting al clubului, i-au amintit ca nu a promovat niciun junior din cadrul Academiei si au dorit ca strategia de transferuri viitoare sa se axeze pe jucatori romani, tineri de preferinta, a caror valoare sa fie crescuta exponential si sa devina vandabili intr-o perioada scurta de timp (dupa modelul Sorescu), sau macar fotbalisti straini care evolueaza in Liga 1 si al caror potential este evident. Conducerea i-a reprosat lui Rednic ca a insistat pentru aducerea foarte multor jucatori straini iesiti din forma sportiva optima si apoi a renuntat usor la ei, pana macar sa se puna la punct cu pregatirea fizica, lasand celelalte departamente ale clubului sa se descurce cu rezilierea contractelor si plata daunelor financiare, desi acesta garantase pentru valoarea lor.

Se pare ca si capitanul Nistor ar fi raspuns negativ, cand a fost intrebat de activitatea lui Rednic, in conditiile in care ar fi considerat ca a favorizat strainii din lot si ar fi dorit sa il inlocuiasca pe mijlocas cu Fabrinni, care a semnat in ultima clipa cu TSKA Sofia (de aici si "talpile" puse de Nistor lui Fabrinni la meciul cu Botosani). Cel mai probabil, dupa anuntarea plecarii lui Rednic, cel putin jumatate dintre fotbalistii adusi in mandatul sau vor incheia colaborarea cu clubul „ros-alb”. Pentru sezonul viitor, Dinamo se va baza pe jumatate din lotul cu care a terminat acest sezon, va incerca sa reintegreze o parte dintre jucatorii imprumutati si va semna doar cu cativa jucatori, 3-4, care sa fie peste nivelul celor aflati in lot si sa aduca plusvaloare.