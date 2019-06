BREAKING NEWS | Edi Iordanescu si Gigi Becali au negociat mai bine de o ora! Detalii din culise: care sunt sansele sa preia echipa

FCSB poate avea un nou antrenor in aceasta seara.

UPDATE 18:09 Gigi Becali si Edi Iordanescu au negociat mai bine de o ora, insa deocamdata nu s-a ajuns la un acord. Potrivit DigiSport, Edi Iordanescu nu a fost convins inca de Gigi Becali sa preia FCSB, iar o decizie finala se va lua in cursul zilei de marti.

Gigi Becali negociaza intens cu Edi Iordanescu. Tehnicianul in varsta de 40 de ani a ajuns la vila din Pipera a patronului FCSB pentru a discuta despre oferta, informeaza DigiSport.

Edi Iordanescu a semnat in iarna un contract pe un an si jumatate cu Gaz Metan Medias. Clauza de reziliere a antrenorului este de 300.000 de euro.

Edi Iordanescu anunta aseara, imediat dupa ultimul meci al campionatului, ca pregateste sezonul urmator alaturi de Gaz Metan.

"Mai am un an de contract. Am facut tot programul, cantonamentele. Am inceput sa discut cu jucatorii pentru prelungirea contractelor. Restul, nu vrea sa comentez. Probabil, lumea s-a saturat sa vada numele meu peste tot. Zilele urmatoare se va decide tot. FCSB are un lot valoros si un patron care dedice tot. Sunt lucruri despre care nu vreau sa vorbesc pentru ca nu sunt problemele mele. Ce se va intampla de maine, ramane sa vedeti", a declarat Edi Iordanescu la finalul partidei.

