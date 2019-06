"Surpriza, surpriza, mi s-a comunicat acest lucru!" Cum a aflat Rednic ca nu mai e antrenorul lui Dinamo: ce s-a intamplat dimineata

Mircea Rednic si-a dat demisia.

Suporterii Dinamo au fost luati prin suprindere de plecarea lui Rednic de la echipa. La fel de surprins a fost si antrenorul.

Mircea Rednic sustine ca a mers in aceasta dimineata la sediul clubului pentru a pune la punct strategia pentru sezonul viitor, insa i s-a comunicat ca trebuie sa isi gaseasca alta echipa.

"Decizia i-a apartinut lui Ionut Negoita, nu a fost o intelegere amiabila. Am aflat astazi, la o intalnire cu Bogdan Balanescu (n.red. director general la Dinamo) in care mi s-a comunicat, eu nu am avut nicio discutie cu Ionut Negoita. Bogdan mi-a transmis ca Negoita nu mai doreste sa continuam, pentru ca nu este multumit de locul ocupat in clasament la finalul sezonului. Eu ma intalneam cu Balanescu sa facem strategia pentru sezonul viitor si, surpriza, surpriza, mi s-a comunicat acest lucru", a declarat Mircea Rednic pentru TelekomSport.

Rednic, esec la revenirea la Dinamo

Mircea Rednic a preluat-o pe Dinamo in octombrie dupa un mandat de doar cateva saptamani al lui Claudiu Niculescu, cel care il inlocuise la randul sau pe Florin Bratu. Asteptat sa salveze echipa, Rednic a avut rezultate mai degraba dezamagitoare.

Dinamo a ratat calificarea in play-off, a fost eliminata din Cupa Romaniei de Csikszereda. In play-out, Dinamo a suferit 3 infrangeri in 14 partide si a terminat pe locul 3 in clasament, dupa Botosani si Gaz Metan, cea mai slaba clasare din istoria clubului!

Trei variante pentru banca lui Dinamo

Negoita are deja trei nume pe lista pentru inlocuirea lui Mircea Rednic. Flavius Stoican, Liviu Ciobotariu si Claudiu Niculescu sunt prinicipalii favoriti la preluarea bancii lui Dinamo, scrie Telekom.

Flavius Stoican si-a anuntat deja plecarea de la Iasi, Liviu Ciobotariu este inca antrenorul celor de la FC Botosani, dar se afla in negocieri si cu nationala Libanului, iar Claudiu Niculescu este cel de la care Rednic a preluat mandatul de antrenor al lui Dinamo.