După ce a reușit eventul alături de Universitatea Craiova, s-a discutat intens despre transferul lui Ștefan Baiaram. Anderlecht s-a arătat foarte interesată de transferul jucătorului român și a înaintat și o ofertă de 4,25 milioane de euro, plus alți 250.000 de euro din bonusuri.

Transferul lui Ștefan Baiaram, în pericol

Se pare însă că acum mutarea este greu de realizat.

Chiar dacă Universitatea Craiova a primit deja o ofertă bună din partea celor de la Anderlecht, presa din Belgia notează o un transfer este greu de realizat, cel puțin în momentul de față.

Se pare că Mihai Rotaru nu ar fi dispus să renunțe deocamdată la transferul lui Ștefan Baiaram, cel puțin nu până când Universitatea Craiova nu va părăsi Champions League.

Oltenii au trecut la pas de primul tur preliminar, după ce s-a impus în dublă manșă în fața lui ML Vitebsk (4-1 în tur, 1-0 în retur).

”Cea mai mare preocupare rămâne însă pe benzi. După transferurile pe care s-au plătit mai multe milioane de euro ale lui Nathan De Cat, Keisuke Goto, Jan-Carlo Simic și Nilson Angulo, Anderlecht dispune de suficiente resurse financiare și așteaptă noi întăriri.

Directorul sportiv Antoine Sibierski a înaintat deja o ofertă pentru extrema din România Ștefan Baiaram, însă transferul va rămâne dificil atât timp cât Universitatea Craiova este încă angrenată în competițiile europene”, au notat belgienii de la Anderlecht Online.