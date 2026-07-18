Cristi Chivu este gata să spargă banca pentru a acoperi o zonă cu probleme la Inter.

Este vorba despre poziția lăsată libera de plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, pe care „nerazzurrii” nu au reușit să o acopere încă după ce au ratat transferurile lui Marco Palestra și lui Anan Khalaili.

Cristi Chivu vrea să rezolve problema lui Inter: transfer de 40 de milioane de euro

Oficialii lui Inter și-au mutat atenția înspre Djed Spence, pe care Cristi Chivu îl vede potrivit pentru poziția de fundaș dreapta avansat.

Englezul de 25 de ani a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Thomas Tuchel la Campionatul Mondial și a fost folosit în toate meciurile Angliei.

Astfel că, după turneul final din SUA, Canada și Mexic, Tottenham a crescut prețul englezului de la 30 de milioane de euro, la 40 de milioane de euro, conform TMW.com.

Rămâne de văzut dacă Inter va oferi cât cere echipa londoneză, de la care și-ar mai dori un jucător, sau va opta pentru o variată mai ieftină.

Djed Spence a jucat 44 de meciuri în tricoul lui Tottenham în stagiunea trecută și nu a reușit vreun gol sau o pasă decisivă.

Fundașul englez s-a remarcat în meciul din semifinala Campionatului Mondial jucat contra Argentinei și încheiat 1-2.

Fotbalistul de 25 de ani este cotat la 30 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.