Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial

Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi a vorbit despre fotografia veche de 19 ani care a împânzit internetul, în care îl ține în brațe pe Lamine Yamal, adversarul său din marea finală a CM 2026.

TAGS:
Lionel MessiLamine YamalCupa Mondiala
Din articol

Spania și Argentina se înfruntă duminică pentru trofeul suprem, într-o partidă care pune față în față legendarul număr 10 sud-american și noua senzație a ibericilor. La conferința de presă premergătoare ultimului act al competiției, argentinianul în vârstă de 39 de ani a atins subiectul care a fascinat fanii fotbalului în ultimele zile.

Este vorba despre imaginea realizată la stadionul Camp Nou în 2007, în cadrul unei campanii caritabile organizate de Barcelona și UNICEF. Familia lui Yamal a câștigat atunci o tombolă, având astfel ocazia ca bebelușul lor de șase luni să fie fotografiat alături de Messi, starul în ascensiune al catalanilor pe atunci, fără ca cineva să bănuiască faptul că micuțul va deveni la rândul său un star al sportului rege.

  • Messi lamine yamal 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacția lui Messi în fața unei coincidențe uriașe

Căpitanul Argentinei a vorbit la superlativ despre jucătorul spaniol de 19 ani, care face deja furori în tricoul Barcelonei.

„Sincer, e o nebunie (n.r. despre fotografie). În urmă cu mulți ani am făcut o poză cu el când era doar un bebeluș, iar acum ne întâlnim ca adversari într-o finală de Cupă Mondială. Dacă mă gândesc bine, este ceva cu adevărat uimitor. În acest moment, Lamine este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din lume. Îi doresc tot binele, pentru că succesul lui va fi benefic și pentru Barcelona”, a transmis Leo Messi.

Meciul care va stabili noua campioană mondială se va disputa duminică seară, începând cu ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul SPORT.RO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ARTICOLE PE SUBIECT
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
ULTIMELE STIRI
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”



Recomandarile redactiei
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Reacție din interior după ce transferul de 1,35 milioane al FCSB a apărut în Ghencea: „Îl simt încântat”
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Vozinha și-a câștigat viitorul după Mondial! Portarul-fenomen, aproape de un transfer la echipa legendară
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Transferul stă să pice: ”Directorul sportiv a făcut o ofertă, dar este dificil!”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
Cristi Chivu, disperat să rezolve cea mai mare problemă de la Inter: 40.000.000 € pentru „diamantul” de la Mondial
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!