Ce spune Messi despre poza virală cu bebelușul Lamine Yamal înaintea finalei de la Mondial

Spania și Argentina se înfruntă duminică pentru trofeul suprem, într-o partidă care pune față în față legendarul număr 10 sud-american și noua senzație a ibericilor. La conferința de presă premergătoare ultimului act al competiției, argentinianul în vârstă de 39 de ani a atins subiectul care a fascinat fanii fotbalului în ultimele zile.

Este vorba despre imaginea realizată la stadionul Camp Nou în 2007, în cadrul unei campanii caritabile organizate de Barcelona și UNICEF. Familia lui Yamal a câștigat atunci o tombolă, având astfel ocazia ca bebelușul lor de șase luni să fie fotografiat alături de Messi, starul în ascensiune al catalanilor pe atunci, fără ca cineva să bănuiască faptul că micuțul va deveni la rândul său un star al sportului rege.