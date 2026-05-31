Cu Farul cu un picior în Liga 2, Gică Popescu nu și-a putut ascunde îngrijorarea cu privire la ce se întâmplăcu echipa sa.
Gică Popescu, îngrijorat în Farul - Chindia
Devenit acționar majoritar după ce Gică Hagi a preluat postul de selecționer al României, Popescu s-a arătat extrem de dezamăgit de modul în care s-au prezentat fotbaliștii săi.
Dublă campioană a României în 2017 și în 2023, Farul riscă să ajungă în eșalonul secund pentru prima dată de la promovarea în Liga 1 a Viitorului din 2012.
„Marinarii” au mai câștigat, de asemenea, Cupa și Supercupa României în 2019.
Echipele de start
- Farul (4-3-3): Buzbuchi - D. Maftei, Larie (cpt.), D. Sîrbu, Furtado - Vînă, Dican, Ed. Radaslavescu - Al. Ișfan, Alibec, R. Tănasă
- Rezerve: R. Munteanu, Gustavo, Șt. Duțu, Vojtus, G. Iancu, I. Doicaru, I. Cojocaru, Grigoryan, Ramalho
- Antrenor: Flavius Stoican
- Chindia (4-2-3-1): M. Contra - Martac, Moumbouni, Celea, M. Brumă - Doukoure, Honciu (cpt.) - Popadiuc, D. Florea, Pesic - Konstantinous
- Rezerve: Isvoranu, Tamași, I. Roșu, M. Rareș, Necșulescu, Jurj, An. Pandele, Munoz, B. Petre
- Antrenor: Nicolae Croitoru