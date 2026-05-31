EXCLUSIV „Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”

„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Farul luptă pentru rămânerea în Superliga, după un rezultat neașteptat în turul barajului cu Chindia Târgoviște.

TAGS:
Ciprian MaricafarulChindia TargovisteSuperligabaraj
Din articol

Meciul tur din barajul disputat între Farul și Chindia Târgoviște s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, și a fost un duel extrem de spectaculos cu multe răsturnări de situație.

Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22') Florea (70') și Pesic (80'), în timp ce constănțenii au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').

Ce a spus Ciprian Marica înainte de meciul crucial pentru Farul 

Ciprian Marica este acționar minoritar la Farul, iar în cadrul emisiunii Fața la joc de la Pro TV a vorbit despre meciul decisiv cu Chindia Târgoviște.

Marica îl va „înfrunta” pe bunul său prieten, Florin Gardoș, care este manager general la echipa din Târgoviște.

Fostul atacant de la Stuttgart a recunoscut că are emoții înaintea marelui meci de baraj care va decide dacă Farul rămâne în Superliga sau retrogradează în liga secundă.

(n.r. Pentru diseară aveți emoții? Sunteți în pragul Ligii 2?) Da, chiar da! Nici nu vreau să mă gândesc la meciul de diseară (n.r. duminică), în care trebuie să demonstrăm că suntem o echipă de primă ligă.”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate în emisiunea Fața la joc.

Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga

Farul Constanța și Chindia Târgoviște se înfruntă la Ovidiu, astăzi, de la ora 20:30, în returul barajului de menținere / promovare în Superliga.

În prima manșă, disputată la Târgoviște, Chindia și Farul au remizat spectaculos, scor 3-3. Formația din Liga 2 a condus de două ori pe teren propriu, cu 1-0 și 2-1, însă partida s-a încheiat la egalitate după reușita lui Markovic din minutul 88.

Farul nu se va putea baza la returul de pe teren propriu pe Jovan Markovic, după o accidentare suferită la antrenamentele din această săptămână. De asemenea, Cristi Ganea și Lucas Pellegrini nu vor putea face parte din lot, în timp ce Bogdan Țîru este incert.

  • Farul Constanța, fosta FC Viitorul, joacă neîntrerupt în Superliga din 2012. Pe parcursul acestor ani a câștigat două titluri de campioană, o Cupă a României și o Supercupă.
  • Chindia Târgoviște se află la al treilea sezon consecutiv în Liga 2. Dâmbovițenii au avut anterior patru stagiuni la rând pe prima scenă a fotbalului românesc.
  • Partida dintre Farul și Chindia va fi arbitrată de Rareș Vidican, ajutat la cele două linii de Andrei Constantinescu și Nicușor Marin. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Sorin Costreie.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
ARTICOLE PE SUBIECT
Totul sau nimic pentru Chindia! Prime suplimentare înaintea „finalei” cu Farul
Totul sau nimic pentru Chindia! Prime suplimentare înaintea „finalei” cu Farul
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Trei absențe la Farul pentru returul cu Chindia Târgoviște. Flavius Stoican a dat mai multe detalii
Trei absențe la Farul pentru returul cu Chindia Târgoviște. Flavius Stoican a dat mai multe detalii
„Este ceva înfricoșător!” A văzut în ce situație a ajuns Farul Constanța și a spus-o direct: „Nu mai are valoare”
„Este ceva înfricoșător!” A văzut în ce situație a ajuns Farul Constanța și a spus-o direct: „Nu mai are valoare”
ULTIMELE STIRI
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”



Recomandarile redactiei
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
CITESTE SI
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

stirileprotv Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!