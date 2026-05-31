Meciul tur din barajul disputat între Farul și Chindia Târgoviște s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, și a fost un duel extrem de spectaculos cu multe răsturnări de situație.
Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22') Florea (70') și Pesic (80'), în timp ce constănțenii au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').
Ce a spus Ciprian Marica înainte de meciul crucial pentru Farul
Ciprian Marica este acționar minoritar la Farul, iar în cadrul emisiunii Fața la joc de la Pro TV a vorbit despre meciul decisiv cu Chindia Târgoviște.
Marica îl va „înfrunta” pe bunul său prieten, Florin Gardoș, care este manager general la echipa din Târgoviște.
Fostul atacant de la Stuttgart a recunoscut că are emoții înaintea marelui meci de baraj care va decide dacă Farul rămâne în Superliga sau retrogradează în liga secundă.
„(n.r. Pentru diseară aveți emoții? Sunteți în pragul Ligii 2?) Da, chiar da! Nici nu vreau să mă gândesc la meciul de diseară (n.r. duminică), în care trebuie să demonstrăm că suntem o echipă de primă ligă.”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate în emisiunea Fața la joc.
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul Constanța și Chindia Târgoviște se înfruntă la Ovidiu, astăzi, de la ora 20:30, în returul barajului de menținere / promovare în Superliga.
În prima manșă, disputată la Târgoviște, Chindia și Farul au remizat spectaculos, scor 3-3. Formația din Liga 2 a condus de două ori pe teren propriu, cu 1-0 și 2-1, însă partida s-a încheiat la egalitate după reușita lui Markovic din minutul 88.
Farul nu se va putea baza la returul de pe teren propriu pe Jovan Markovic, după o accidentare suferită la antrenamentele din această săptămână. De asemenea, Cristi Ganea și Lucas Pellegrini nu vor putea face parte din lot, în timp ce Bogdan Țîru este incert.
- Farul Constanța, fosta FC Viitorul, joacă neîntrerupt în Superliga din 2012. Pe parcursul acestor ani a câștigat două titluri de campioană, o Cupă a României și o Supercupă.
- Chindia Târgoviște se află la al treilea sezon consecutiv în Liga 2. Dâmbovițenii au avut anterior patru stagiuni la rând pe prima scenă a fotbalului românesc.
- Partida dintre Farul și Chindia va fi arbitrată de Rareș Vidican, ajutat la cele două linii de Andrei Constantinescu și Nicușor Marin. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Sorin Costreie.