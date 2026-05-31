Meciul tur din barajul disputat între Farul și Chindia Târgoviște s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, și a fost un duel extrem de spectaculos cu multe răsturnări de situație.

Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22') Florea (70') și Pesic (80'), în timp ce constănțenii au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').

Ce a spus Ciprian Marica înainte de meciul crucial pentru Farul

Ciprian Marica este acționar minoritar la Farul, iar în cadrul emisiunii Fața la joc de la Pro TV a vorbit despre meciul decisiv cu Chindia Târgoviște.

Marica îl va „înfrunta” pe bunul său prieten, Florin Gardoș, care este manager general la echipa din Târgoviște.

Fostul atacant de la Stuttgart a recunoscut că are emoții înaintea marelui meci de baraj care va decide dacă Farul rămâne în Superliga sau retrogradează în liga secundă.

„(n.r. Pentru diseară aveți emoții? Sunteți în pragul Ligii 2?) Da, chiar da! Nici nu vreau să mă gândesc la meciul de diseară (n.r. duminică), în care trebuie să demonstrăm că suntem o echipă de primă ligă.”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate în emisiunea Fața la joc.